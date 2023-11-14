Целью текущей волны роста цены нефти могут стать уровни $85-86/барр. - БКС Экспресс

Целью текущей волны роста котировок нефти марки Brent могут стать уровни $85-86 за баррель, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть восстанавливаются на фоне умеренно позитивного сантимента. Участники рынка оценивают очередной отчет от ОПЕК, а также заявления Минфина США об ужесточении мер по сдерживанию цен на российский нефтяной экспорт, - отмечает аналитик в комментарии. - Фьючерсы на нефть марки Brent закрыли торги понедельника выше $82 за баррель, открыв дорогу к более высоким уровням. Целью текущей волны роста может быть зона $85-86 за баррель. В перспективе инструмент имеет все шансы вернуться в район $88-90 за баррель при условии благоприятного фона. Одним из драйверов до конца 2023 года может стать продление добровольных сокращений странами ОПЕК+".

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