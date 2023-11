Нефть продолжает дорожать

Фондовые индексы США завершили понедельник без единой динамики. Большинство фондовых индексов крупнейших стран АТР повышаются во вторник. Цены на нефть поднимаются на торгах во вторник.

Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average поднялся до максимума с 20 сентября, в том числе благодаря росту котировок акций Boeing.

Важным фактором, который определит направление движения рынка в ближайшие дни, станут данные о динамике потребительских цен в США в октябре, публикация которых запланирована на вторник.

По прогнозам, темпы инфляции замедлились до 3,3% в годовом выражении по сравнению с 3,7% в сентябре, сообщает Trading Economics. Между тем базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) осталась на уровне 4,1%.

Негативной новостью для рынка стало изменение Moody''s прогноза рейтингов США на "негативный" со "стабильного". Международное рейтинговое агентство отметило существенное увеличение стоимости обслуживания госдолга, а также усиление "политической поляризации" в стране. При этом долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга США были подтверждены на наивысшем уровне - "AAA".

В пресс-релизе Moody''s отмечается, что изменение прогноза рейтингов обусловлено растущими рисками ухудшения финансовой устойчивости страны, которые больше не компенсируются в полной мере "уникально сильной кредитоспособностью" страны.

Цена акций Boeing Co. (SPB: BA) увеличилась на 4% в понедельник. Авиакомпания Emirates Airline заключил контракт на закупку 95 самолетов у компании на сумму $52 млрд в ходе авиасалона в Дубае, а турецко-германский авиаперевозчик SunExpress подписал контракт на поставку 45 самолетов модели 737 с опцией дозаказа еще 45 лайнеров. Кроме того, по данным западных СМИ, правительство Китая близко к тому, чтобы отменить запрет на использование в стране самолетов 737 Max.

Бумаги NVIDIA Corp. (SPB: NVDA) подорожали на 0,6% после того, как компания представила новый чип. Таким образом, рост котировок акций компании был зафиксирован по итогам девятых торгов подряд, чего не происходило с декабря 2016 года.

Котировки бумаг Tesla (SPB: TSLA) выросли на 4,2% на новости о том, что крупнейший государственный пенсионный фонд США Calpers увеличил позиции в этом производителе электромобилей. Кроме того, западные СМИ сообщили со ссылкой на источники, что власти Индии рассматривают просьбу Tesla о снижении пошлин на ввоз электромобилей.

Между тем стоимость бумаг Tyson Foods (SPB: TSN) снизилась за день на 2,8%. Производитель продуктов питания в четвертом финквартале (июль-сентябрь) получил выручку ниже ожиданий экспертов, а также дал слабый прогноз на текущий фингод.

Кроме того, цена бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) уменьшилась на 0,7%, Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 1,2%, Target Corp. (SPB: TGT) - на 1%, Intel Corp. (SPB: INTC) и Nike Inc. (SPB: NKE) - на 1,6%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,8%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 0,7% и International Business Machines (SPB: IBM) Corp. - на 0,6%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 54,77 пункта (на 0,16%) - до 34337,87 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса помимо Boeing стали акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) и Merck & Co. (SPB: MRK), подорожавшие на 1,3% и 1,1% соответственно.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 за день опустилось на 3,69 пункта (на 0,08%) и составило 4411,55 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 30,36 пункта (на 0,22%) - до 13767,74 пункта.

Большинство фондовых индексов крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов во вторник, исключением выступает только гонконгский рынок.

Инвесторы ждут публикации важных экономических показателей. В том числе в среду будут обнародованы данные об изменении ВВП Японии в третьем квартале, а также о промышленном производстве, розничных продажах и безработице в Китае в октябре, а вечером во вторник - об октябрьской инфляции в США.

На рынке присутствуют "позитивные геополитические настроения, поскольку инвесторы с нетерпением ждут переговоров между США и Китаем", отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, слова которого приводит MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:33 МСК увеличился на 0,4%.

Существенный подъем котировок демонстрируют акции технологических компаний Advantest Corp. (+3,4%), Resona Holdings Inc. (+3,3%) и Tokyo Electron (+3,1%), автопроизводителей Isuzu Motors (+4,3%) и Mazda Motor (+3,5%), а также представителей финансовой отрасли, включая Mitsubishi UFJ (+2,4%), Sumitomo Mitsui (+1%) и Mizuho Financial (+2,8%).

Кроме того, повышается цена бумаг Fast Retailing (+0,5%), Nintendo (+0,2%), Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) (+0,7%), Shiseido (+2,1%).

Между тем акции Hakuhodo DY Holdings рухнули на 11,8% на сообщении о том, что рекламная компания завершила первое финполугодие (апрель-сентябрь) с чистым убытком в размере 10,87 млрд иен ($71,6 млн) по сравнению с чистой прибылью в 11,71 млрд иен за аналогичный период прошлого года.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК вырос на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%.

В число лидеров снижения на Гонконгской фондовой бирже входят акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp., подешевевшие на 3,4%, производителей спортивной продукции Anta Sports Products и Li Ning Co. - на 5,4% и 2,1% соответственно, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 2,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,8%.

Также дешевеют бумаги ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК повысился на 1,2%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 0,7%, сталелитейной Posco - на 3,5%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,3%, авиакомпании Korean Air Lines - на 1,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка прибавил 0,8%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,4% и 2% соответственно.

Наиболее значительное повышение показывают котировки акций платежных систем Zip Co. и Tyro Payments - на 10,4% и 6,7% соответственно.

Цены на нефть поднимаются во вторник после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск во вторник составляет $82,88 за баррель, что на $0,36 (0,44%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В понедельник цена этих контрактов выросла на $1,09 (1,3%), до $82,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,35 (0,45%), до $78,61 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,09 (1,4%), до $78,26 за баррель.

Позитивным фактором для нефтяного рынка стал обновленный прогноз ОПЕК относительно глобального спроса на топливо.

ОПЕК в понедельник повысила прогноз роста потребления нефти в 2023 году на 50 тыс. баррелей в сутки, до 2,46 млн б/с. Таким образом, теперь ожидается, что спрос на нефть в 2023 году составит 102,1 млн б/с. Оценка роста спроса в 2024 году сохранена на уровне 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с.

До этого цены на нефть снижались три недели подряд на опасениях по поводу замедления ведущих экономик мира, включая США и Китай, отметил аналитик City Index Фавад Разакзада. После коррекции эти опасения уже в значительной степени заложены в текущие котировки, добавил он.

"Фундаментальные показатели все еще поддерживают цены, и мы ожидаем дефицита топлива на рынке до конца текущего года", - написал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV.