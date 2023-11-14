Рубль немного снижается к доллару и юаню на старте торгов в ожидании санкционных новостей

Москва. 14 ноября. Доллар США и юань слегка растут на Московской бирже утром во вторник, рубль немного снижается на фоне очередных санкционных рисков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,81 руб./$1 (+18,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 31,1 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,2 коп. - до 12,56 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов немного ослабла на фоне сигналов об очередном пакете санкций. Давление новостного фона несколько сдерживают ранее принятые решения по стабилизации валютного рынка и наметившийся позитив на нефтяном рынке.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель планирует представить в среду совместно с Еврокомиссией предложения по 12-му пакету антироссийских санкций, включающему в себя, в частности, ограничения в отношении российских алмазов, меры по повышению эффективности потолка цен на нефть из РФ.

"Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Одна часть этих мер - персональные санкции, вторая часть - экономические и секторальные санкции. (...) В среду я совместно с комиссией представлю Совету свои предложения", - заявил Боррель на пресс-конференции по итогам совета ЕС на уровне глав МИД.

Он уточнил, что предлагаемые санкции предусматривают "добавление дополнительных физлиц в санкционный список, новые запреты на российский экспорт, среди которых запрет на покупку алмазов, действия по ужесточению соблюдения потолка цен на российскую нефть (...), а также меры по борьбе с обходом санкций".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что в Евросоюзе обсуждают возможность введения в отношении России новых санкций, включая экспортные ограничения на химикаты и технологии, эти меры в торговле с РФ оцениваются примерно в 5 млрд евро.

Предыдущий пакет санкций ЕС принял в июне 2023 года.

Трейдеры ждут данных о динамике потребительских цен в США в октябре, которые будут опубликованы во вторник. Аналитики прогнозируют, что темпы инфляции замедлились до 3,3% в годовом выражении по сравнению с 3,7% в сентябре, сообщает Trading Economics.

В центре внимания участников рынка также встреча в среду президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Цены на нефть эталонных марок растут после обновленного прогноза ОПЕК в отношении перспектив глобального спроса на топливо. Рост мирового спроса на нефть в IV квартале оказался лучше, чем ожидалось (на 150 тыс. баррелей в сутки), поэтому ОПЕК чуть повысила прогноз роста потребления нефти в 2023 году, ожидая, что спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,46 млн б/с - до 102,1 млн б/с.

Мировой рынок нефти демонстрирует силу и устойчивость, снижение цен на нефть в последние недели произошло из-за спекулянтов, считают в ОПЕК. Как говорится в ежемесячном отчете организации, последние данные подтверждают устойчивые основные глобальные тенденции роста и здоровые фундаментальные показатели рынка нефти. Так, в ОПЕК отмечают, что экономика США продолжает очень сильный рост, а МВФ недавно повысил прогноз экономического роста Китая на 2023 год до 5,4%.

По оценке экспертов, импорт нефти Китаем остается на рекордных уровнях, значительно выше среднего пятилетнего уровня в 2915-2019 годах, а импорт нефти Индией по итогам текущего года достигнет рекордного уровня после роста в IV квартале.

"Несмотря на вышеуказанные здоровые и благоприятные рыночные показатели, цены на нефть в последние недели имели тенденцию к снижению, в основном из-за спекулянтов на финансовых рынках, поскольку они резко сократили свои чистые длинные позиции в октябре по сравнению с концом сентября, особенно на фьючерсные и опционные контракты на нефть WTI", - говорится в отчете ОПЕК.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,83 за баррель, что на 0,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,50 за баррель, что на 0,31% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник торгуются без единой динамики: китайский CSI 300 почти стабилен, снижаясь на 0,02%, японский Nikkei 225 растет на 0,63%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,25%, южнокорейский Kospi повысился на 1,29%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,85%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 опустился на 0,08%.

Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average поднялся до максимума с 20 сентября, в том числе благодаря росту котировок акций Boeing.

Негативной новостью для рынка стало изменение Moody''s прогноза рейтингов США на "негативный" со "стабильного". Международное рейтинговое агентство отметило существенное увеличение стоимости обслуживания госдолга, а также усиление "политической поляризации" в стране. При этом долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга США были подтверждены на наивысшем уровне - "AAA".

В пресс-релизе Moody''s отмечается, что изменение прогноза рейтингов обусловлено растущими рисками ухудшения финансовой устойчивости страны, которые больше не компенсируются в полной мере "уникально сильной кредитоспособностью" страны.