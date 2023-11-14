"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Мосбиржи

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Московской биржи", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Московская биржа" в 3К23 увеличила прибыль, но менеджмент эмитента увеличил свой прогноз по росту операционных расходов в текущем году. Акции биржи торгуются на 2024 Р/Е 11х или с 22% дисконтом к историческим средним. Мы видим возможность снижения наших прогнозов по чистой прибыли в 2023 году за счет более высоких прогнозов операционных расходов, но сохраняем положительный взгляд на акцию, учитывая потенциал роста операционного дохода на фоне роста объемов торгов и высоких процентных ставок", - указывают эксперты Михаил Шлемов и Елизавета Лебедева.

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