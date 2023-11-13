Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста вслед за нефтью и бумагами Сбербанка

Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ в понедельник подрос по индексам вслед за подорожавшей нефтью, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы после решения агентства Moody''s понизить прогноз рейтинга США до "негативного". Индекс МосБиржи протестировал рубеж 3250 пунктов, но не смог его удержать из-за укрепления рубля; локомотивом роста выступили бумаги Сбербанка и "Газпром нефти", просели акции "Мосбиржи" после выхода квартального отчета.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3248,27 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1117,43 пункта (+0,9%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,6%.

Доллар просел до 91,6 рубля (-0,7 рубля).

Подорожали акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+4,3% и +2,8% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), Сбербанка (+1,3% и +1,6% "префы"), "Газпром нефти" (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-2,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -1,6% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) по итогам III квартала 2023 года получила 14,28 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 63,9% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8,7 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки. Однако показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 15 млрд рублей.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ на старте недели двигался в слабоволатильном разнонаправленном ключе. На покупательские настроения мог оказать влияние импульс укрепления рубля. Цены на нефть Brent при этом сохраняли позитивную динамику движения, закрепляясь над $80 за баррель.

Ежемесячный отчет ОПЕК особых сюрпризов не принес, организация немного улучшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году. Внешний сантимент стал чуть более позитивным, но часть инвесторов предпочитают занимать осторожную позицию. Во вторник выйдет ключевая статистика недели - октябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) США. Показатель служит важным ориентиром для ФРС при принятии решений в части ДКП. Также в этот день будет опубликован ежемесячный отчет МЭА, в еврозоне будут обнародованы данные по ВВП за III квартал и индекс экономических настроений Zew. Прогноз по индексу МосБиржи на 14 ноября - 3200-3300 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, рынок акций РФ медленно, но верно растет на фоне хороших финрезультатов эмитентов, новостей о выплатах промежуточных дивидендов крупными корпорациями и возобновившегося роста цен на нефть.

Цена нефти Brent в понедельник превысила $82 за баррель после оптимистичного ежемесячного доклада ОПЕК, в котором эксперты нефтяного картеля в недавнем падении цен на нефть обвинили биржевых спекулянтов.

Во вторник индекс Мосбиржи может остаться в коридоре 3200-3300 пунктов, считает Мильчакова.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в ходе торгов поднимался выше отметки 3250 пунктов, но не смог там закрепиться из-за роста рубля.

Рынок вновь удерживали от снижения акции Сбербанка, которые показали неплохой рост. Разнонаправленную динамику продемонстрировали акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,8% и +0,9% "префы"). Это объясняется тем, что "префы" заметно отстали от обыкновенных бумаг. Продолжили обновлять пики акции "Газпром нефти" после небольшой просадки в пятницу - интерес к бумагам подогревается дивидендными ожиданиями. Обновили максимумы с 9 августа акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+6,9%), которые сильно отстали от акций "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,2%), а также еще не отыграли восстановление мировых цен на уголь. Не стоит забывать, что остается открытым вопрос о смене юрисдикции Evraz, что позволит в будущем вернуться к выплате дивидендов.

"Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) опубликовала ожидаемо слабые финансовые результаты за III квартал, акции откатились к уровням конца декабря 2022 года. Бумагам "Сегежи" до исторических минимумов осталось порядка 6%. Также поделилась результатами работы за прошедший квартал "Русагро" (MOEX: AGRO) (-3%): бумаги сначала отреагировали ростом, но к окончанию основной сессии ушли в "минус". Причина в том, что менеджмент компании пока не готов сообщить сроки редомициляции из Кипра в Россию. В то же время "Русагро" готовится подать документы в регулирующие органы Кипра для запуска процесса перерегистрации, отметил аналитик.

"Вполне вероятно, что во вторник индекс МосБиржи может снизиться. Оптимизм внушает постепенное восстановление цен на нефть, но с другой стороны, доллар опустился ниже 92 руб./$1. На этом фоне под давлением могут быть акции нефтегазовых компаний, а также сектора горной добычи и металлургии. Исключением могут стать бумаги "Газпром нефти", "Роснефти" и "Транснефти" (MOEX: TRNF), - считает Головинов.

Как полагает начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов, прирост индексов в основном обусловлен продолжающимся ралли в акциях Сбербанка, которые в очередной раз обновили максимумы с февраля 2022 года. Интерес к акциям банка поддерживается отличными результатами по РСБУ за 10 месяцев, а также ожиданиями презентации новой дивидендной политики и стратегии банка, запланированной на начало декабря.

Нефтяной сектор сегодня в целом не участвует в росте, находясь под давлением слабой динамики нефти на глобальных рынках на фоне возможной переоценки перспектив роста глобальной экономики, а следовательно, и спроса на нефть в следующем году, полагает аналитик. Тем не менее, сохраняется позитивный взгляд на акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти". В ближайшей перспективе "Роснефть" должна опубликовать итоги заседания совета директоров компании по рекомендациям дивидендов за 9 месяцев, что поддерживает котировки компании.

Отчет "Сегежи групп" показал снижение выручки за 9 месяцев 2023 года на 20% под влиянием структурной перестройки бизнеса и логистических потоков, а также слабой ценовой конъюнктуры на продукцию компании. При этом компании удалось достичь роста выручки в III квартале на 13% за счет увеличения объемов продаж и эффекта ослабления рубля. Тем не менее, акции компании в понедельник снижаются и приближаются к своим минимальным уровням с конца декабря прошлого года, отмечает эксперт.

Расписки "Русагро" утром позитивно отреагировали на сильный отчет компании за 9 месяцев, но к вечеру скорректировались вниз. Сильные результаты компании во многом обусловлены консолидацией финансовых результатов НМЖК. Тем не менее, дальнейший рост депозитарных расписок сдерживается неопределенностью в отношении сроков и деталей редомициляции компании, только после осуществления которой можно будет говорить о возобновлении дивидендных выплат, считает Фетисов.

"В целом в течение недели мы не ожидаем достижения индексом МосБиржи новых максимумов под влиянием слабой динамики нефти и ужесточения санкционной риторики и оцениваем диапазон 3215-3255 пунктов как наиболее вероятный", - говорит представитель Россельхозбанка.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, в отчете "Мосбиржи" за III квартал есть и неприятный момент: операционные расходы увеличились на 37,7%, хотя отмечается, что соотношение расходов и доходов улучшилось на 0,7 п.п., до 29%. Рынок все же ожидал более оптимистичные цифры, если учитывать значительные объемы торгов в июле-сентябре. Если судить по активности инвесторов с начала октября, то IV квартал может оказаться несколько хуже. Тем не менее, скорректированная чистая прибыль "Мосбиржи" выросла на 29,3%, до 13,31 млрд руб.

Совет директоров NovaBev Group (MOEX: BELU) (+0,1%) рекомендовал направить нераспределенную чистую прибыль за 9 месяцев текущего года на выплату дивидендов в размере 135 руб. на акцию (закрытие дивидендного реестра 27 декабря).

Внешние рынки достаточно спокойно отреагировали на решение рейтингового агентства Moody''s ухудшить прогноз по США со "стабильного" до "негативного", нефть ликвидировала свои утренние потери и вышла в "плюс" на новостях от ОПЕК. Ирак обещает возобновить доставку нефти из Киркука в ближайшие дни. При этом Ирак предлагает членам ОПЕК+ подумать о дополнительном сокращении производства. Тем временем, в США ожидается спад потребления нефти на 300 тыс. б/с по сравнению с прежним прогнозом роста спроса на 100 тыс. б/с, напомнил аналитик.

В свежем докладе ОПЕК говорится о том, что рынок остается сильным, даже на фоне излишнего пессимизма. Более того, прогноз организации по приросту спроса в текущем году был повышен на 20 тыс. баррелей - до 2,46 млн б/с. Прогноз прироста спроса в 2024 году оставлен на уровне 2,25 млн б/с, отмечает Кочетков.

В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi потерял 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX подросли на 0,2-0,5%, CAC 40 просел на 0,3%), проседают Штаты (индексы к 18:50 МСК потеряли 0,01-0,4%) на новостях от агентства Moody''s.

Международное рейтинговое агентство Moody''s изменило прогноз рейтингов США на "негативный" со "стабильного", отметив существенное увеличение стоимости обслуживания госдолга, а также усиление "политической поляризации" в стране.

При этом агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга США на наивысшем уровне - "Aaa".

В пресс-релизе Moody''s отмечается, что изменение прогноза рейтингов обусловлено растущими рисками ухудшения финансовой устойчивости страны, которые больше не компенсируются в полной мере "уникально сильной кредитоспособностью" США.

Существенное повышение доходностей US Treasuries в этом году увеличило давление на платежеспособность США, и без принятия эффективных бюджетных мер потенциал привлечения заимствований Штатами продолжит устойчиво и существенно снижаться, отмечают эксперты агентства.

Инвесторы также ждут в среду встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Associated Press отмечает надежды на укрепление связей между двумя крупнейшими экономиками мира.

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник выросли. Мировой рынок нефти демонстрирует силу и устойчивость, снижение цен на нефть в последние недели произошло из-за спекулянтов, считают в ОПЕК.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,98 за баррель (+0,7% и +1,8% в пятницу), декабрьская цена WTI - $77,64 за баррель (+0,6% и +1,9% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 4,1%, WTI - на 4,2%. Оба сорта завершили в "минусе" третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса, отмечает Market Watch.

За последние три недели Brent потеряла 12% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, которых опасался рынок в связи с эскалацией конфликта Израиля с ХАМАС, не произошло.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+21,8%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+21,8%), "префы" "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+11,5%), бумаги "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,8%), "Распадской" (+6,9%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+3,2%).

Подешевели акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-24,1%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-17,5%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-17,3%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-16,8%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-13,8%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-13,8%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-13,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-13,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-12,8%).

Подконтрольный АФК "Система" (MOEX: AFKS) лесопромышленный холдинг Segezha Group (-4,7%) по итогам III квартала 2023 года получил чистый убыток в размере 3,24 млрд рублей, сократив его в годовом сравнении в 1,5 раза, относительно II квартала текущего года - на 17%, сообщила в понедельник компания.

Выручка Segezha по МСФО за III квартал 2023 года выросла на 9% в годовом выражении и на 13% ко II кварталу (до 23,92 млрд рублей). Рентабельность по OIBDA в итоге оказалась на уровне 12%, что на 2,5 процентного пункта выше показателя за аналогичный период 2022 года и на 1 п.п. ниже предыдущего квартала.

Отчетность Segezha оказалась чуть ниже ожиданий рынка в части OIBDA и немного лучше в отношении выручки и чистого убытка. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали от Segezha увеличения OIBDA год к году в 1,5 раза, до 3,2 млрд рублей, роста выручки на 7,8%, до 23,7 млрд рублей, сокращения чистого убытка на 32%, до 3,4 млрд рублей.

Снизились акции "Мечела" (-1,2%) при объеме торгов более 12,565 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,21 млрд рублей (из них 11,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,22 млрд рублей на бумаги "Московской биржи" и 2,87 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").