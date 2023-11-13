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13 ноября 2023 года 19:30

Рубль завершил торги понедельника укреплением к основным валютам на фоне ускорившей рост нефти

Москва. 13 ноября. Доллар США, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам торгов понедельника; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне укорившей рост нефт30

Курс доллара США составил 91,62 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 67,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Незадолго до закрытия доллар опускался до 91,53 руб. впервые с 31 октября. Евро к этому времени стоил 98,06 руб./EUR1, подешевев на 49,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 59,38 копейки, до 94,52 руб. Курс китайского юаня опустился на 6,6 копейки - до 12,55 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к основным валютам по итогам торгов понедельника на фоне ускорившей повышение нефти. Цены на нефть растут после публикации обновленного прогноза ОПЕК в отношении перспектив спроса и после падения на прошлой неделе. Помимо опубликованного в понедельник отчета ОПЕК участники рынка ждут аналогичного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА), который будет обнародован во вторник.

Поддержку рублю продолжают оказывать ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России и решение об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами, принятое российскими властями в середине октября.

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-сентябре 2023 года составило $89,6 млрд, что на 64,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщается в информации ЦБ РФ. Экспорт составил в январе-сентябре 2023 года $316,2 млрд - на 29,4% меньше, чем за тот же период прошлого года, импорт - $226,6 млрд - на 16% больше.

"За прошлую неделю рубль укрепил свои позиции в диапазоне 91,6-92,6 руб. за доллар. Одним из важных факторов, который может привести к движению курсов мировых валют на этой неделе, является встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина в США. Мы считаем, что, в частности, она может позитивно отразиться на курсе юаня, но, вероятнее всего, эффект будет краткосрочным. Наш прогноз по курсу пары "рубль-доллар" на конец года остается прежним - в коридоре 95-100 руб./$1 ", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Российская валюта сегодня завершила день ниже 92 руб. по отношению к доллару США. Поддержку рублю оказывают указ президента о введении обязательной реализации валютной выручки российскими экспортерами и повышение ключевой ставки Банком России. В конце месяца поддержку рублю также начнет оказывать налоговый период и дополнительная реализация валютной выручки российскими компаниями", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

"Рубль на старте сессии испытал просадку, но после кратковременного ослабления быстро перешел к восстановлению. (. . .) Разнонаправленные движения рубля остаются в рамках диапазона, сформированного в конце октября. Их амплитуда постепенно уменьшается. Данная консолидация свидетельствует о сохранении баланса спроса на иностранную валюту и ее предложения. "Боковая" тенденция может продолжаться достаточно долго, если не появятся значимые драйверы, которые могли бы существенно нарушить это равновесие. В основном в качестве таковых способно выступить заметное изменение сальдо платежного баланса страны под воздействием конъюнктуры рынка сырья, а также динамики импорта и вывода активов за рубеж", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть усилили рост вечером в понедельник после публикации обновленного прогноза ОПЕК в отношении перспектив глобального спроса на топливо.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК в понедельник составляет $82,11 за баррель, что на 0,82% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,84%, до $77,81 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 4,1%, WTI - на 4,2%. Оба сорта завершили в минусе третью неделю подряд.

ОПЕК в понедельник повысила прогноз роста потребления нефти в 2023 году на 50 тыс. баррелей в сутки, до 2,46 млн б/с. Таким образом, теперь ОПЕК ожидает, что спрос на нефть в 2023 году составит 102,1 млн б/с. Оценка роста спроса в 2024 году сохранена на уровне 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с.

"Незначительный пересмотр данных ОЭСР в сторону понижения за первые три квартала года был более чем компенсирован пересмотром данных ОЭСР в сторону повышения по регионам, не входящим в ОЭСР. Ожидается, что в регионе ОЭСР спрос на нефть в 2023 году вырастет на 82 тыс. б/с - до 45,8 млн б/с, а спрос в странах, не входящих в ОЭСР, вырастет на 2,4 млн б/с - до 56,3 млн б/с", - отмечается в отчете.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 ноября на 6,5 копейки, до 92,1185 руб./$1, и увеличил курс евро на 21,59 копейки, до 98,5314 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 11,83 копейки по отношению к пятнице и составил 92,0894 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, уменьшился на 2,07 копейки и составил 92,0715 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 069,943 млн, из которых $333,071 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $736,872 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 37,19 копейки, до 98,5736 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подрос на 8,66 копейки, до 98,4426 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR358,482 млн, из которых EUR80,367 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR278,115 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 ноября поднялась на 22 базисных пункта - до 14,63% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник относительно пятницы на 17 базисных пунктов - до 13,72% годовых, на 3 месяца - повысилась на 21 базисный пункт, до 12,8% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 14 базисных пунктов, до 10,36% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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