Цены евробондов РФ в понедельник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 13 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на очередное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 62,94% от номинала (доходность - 9,98% годовых). Облигации с погашением в 2042 году выросли в цене за день на 19 базисных пунктов - до 68,02% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 8,975% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Вместе с тем котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году упали на 306 базисных пунктов, составив 30,99% от номинала (их доходность выросла на 140 базисных пунктов, до 17,41% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 4 базисных пункта - до 55,03% от номинала (доходность не изменилась, составив 31,84% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене за день на 3 базисных пункта - до 53,71% от номинала (их доходность увеличилась на 4 базисных пункта и составила 23,95% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 8 базисных пунктов, до 49,95% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов, составив 19,37% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 73 базисных пункта, составив 64,35% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник умеренное снижение, отыгрывая новости о снижении прогноза кредитного рейтинга США агентством Moody''s.

Международное рейтинговое агентство Moody''s изменило прогноз рейтингов США на "негативный" со "стабильного", отметив существенное увеличение стоимости обслуживания госдолга, а также усиление "политической поляризации" в стране. При этом агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга США на наивысшем уровне - "Aaa". В пресс-релизе Moody''s отмечается, что изменение прогноза рейтингов обусловлено растущими рисками ухудшения финансовой устойчивости страны, которые больше не компенсируются в полной мере "уникально сильной кредитоспособностью" США.

Существенное повышение доходностей US Treasuries в этом году увеличило давление на платежеспособность США, и без принятия эффективных бюджетных мер потенциал привлечения заимствований Соединенными Штатами продолжит устойчиво и существенно снижаться, отмечают эксперты агентства.

Глобальные инвесторы находятся также в ожидании данных о динамике потребительских цен в США в октябре, которые будут опубликованы во вторник. По прогнозам, темпы инфляции замедлились до 3,3% в годовом выражении по сравнению с 3,7% в сентябре, сообщает Trading Economics. Между тем базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) осталась на уровне 4,1%.

Аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) прогнозируют, что Федеральная резервная система (ФРС) приступит к снижению базовой процентной ставки в июне 2024 года и опустит ее к концу 2025 года на 300 базисных пунктов - до 2,25-2,5% годовых. Вместе с тем эксперты Goldman Sachs полагают, что ФРС начнет снижение ставки лишь в четвертом квартале следующего года. Согласно их прогнозу, ЦБ уменьшит ставку на 25 базисных пунктов в октябре-декабре 2024 года и в дальнейшем будет снижать ее раз в квартал до середины 2026 года. Таким образом, согласно прогнозу банка, за этот период ставка уменьшится на 175 базисных пунктов - до 3,5-3,75% годовых.