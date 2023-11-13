Ноябрьский налоговый период поспособствует закреплению курса рубля в диапазоне 90-91 руб./$1 - "Велес Капитал"

Ноябрьский налоговый период поспособствует закреплению курса рубля в диапазоне 90-91 руб./$1, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Пара доллар/рубль в начале новой недели демонстрировала минимальные изменения относительно предыдущей недели, - указывает эксперт. - В утренние часы после открытия доллар поднимался выше 92,4 руб./$1, однако в течение дня постепенно скорректировался ниже отметки 92 руб./$1. В частности, на дневном минимуме пара опускалась ниже 91,8 руб./$1, хотя и не смогла обновить минимум предыдущей недели".

Аналитик напоминает, что на закрытии октября доллар торговался в районе 93,4 руб./$1, и таким образом рубль впервые за длительный отрезок времени продемонстрировал укрепление в начале месяца, отражая сохранение стабильного предложения валюты на рынке в неналоговый период. Кравченко не исключает, что в данных условиях аппетит инвесторов к рублевому риску может расшириться, а ноябрьский налоговый период будет использован для закрепления в районе 90-91 руб./$1.

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