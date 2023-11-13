Акции Сбербанка сохраняют инвестиционную привлекательность - Альфа-банк

Акции Сбербанка сохраняют инвестиционную привлекательность на фоне устойчивости прибыли к процентному риску и стремлении менеджмента эмитента поддерживать рост дивиденда на бумагу, сообщается в обзоре старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса.

"Сбербанк опубликовал результаты по РСБУ за октябрь и 10М23. Чистая прибыль за октябрь составила 133 млрд руб. (+8% г/г и +2% м/м), за 10М23 - 1,26 трлн руб. (25,3% ROE). Рост кредитования ожидаемо замедлился в октябре на фоне роста ставок и ужесточения регулирования - в сегменте юрлиц портфель вырос на 1,7% м/м без учета валютной переоценки (против +2,6% м/м в сентябре), а в сегменте ипотеки и потребкредитов - на 3,5% и 0,5% м/м соответственно (против +4,7% и 0,7% м/м в сентябре). При этом процентная маржа остается высокой (ЧПД +4% м/м) благодаря высокой доле кредитов юрлиц с переменной ставкой (около 50%) и устойчивой базе фондирования (рост депозитов физлиц и юрлиц на 1,6% и 4,7% м/м соответственно). Стоимость риска существенно снизилась в октябре и составила 0,5% (против 1,4% в сентябре), при этом доля проблемных кредитов остается стабильно низкой на уровне 2%, - указывает эксперт. - Таким образом, прибыль эмитента в 2023 году может превысить ~1,5 трлн руб. (примерно 25% ROE), по нашим оценкам, и в 2024П мы также ожидаем сохранение ROE банка выше 20%. Устойчивость прибыли к процентному риску и стремление менеджмента поддерживать рост дивиденда на акцию подтверждает инвестиционную привлекательность акций Сбербанка. Акции выросли в цене на 99% с начала года (против роста индекса Мосбиржи на 51%) и сейчас торгуются на мультипликаторе 0,84x P/BV и 4х P/E 2024П и с дивидендной доходностью 2023П на уровне около 12%".

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