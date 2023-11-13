Рубль днем несколько усилил темпы роста к основным валютам на фоне перешедшей к повышению нефти

Москва. 13 ноября. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в понедельник; рубль растет к бивалютной корзине на фоне перешедшей к повышению нефти.

Курс доллара США составил 91,81 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 48,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,18 руб./EUR1, подешевев на 37,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 43,3 копейки, до 94,68 руб. Курс китайского юаня опустился на 3,9 копейки - до 12,57 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем в понедельник немного усилил рост в основных валютных парах на фоне перешедшей к повышению нефти. Цены на нефть немного повышаются после падения на прошлой неделе и в ожидании обновленных прогнозов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) в отношении перспектив спроса. ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку в понедельник, МЭА - во вторник.

Поддержку рублю продолжают оказывать ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России и решение об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами, принятое российскими властями в середине октября.

Целевой диапазон пары "доллар-рубль" на начало текущей недели составляет 91,5-93 руб./$1, при этом возможны попытки отскока доллара к его верхней границы, считает эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром в понедельник американская валюта инерционно дорожала, отыгрывая некоторое ухудшение конъюнктуры мировых рынков, выражающееся в минусующих фьючерсах на индексы США и давлении на нефтяные котировки. Не видим значимых поводов для повышения волатильности на валютном рынке в течение дня: полагаем, что продажи валюты со стороны экспортеров, скорее, будут оставаться умеренными (их активизации можно ожидать на следующей неделе, ближе к налоговым выплатам), что локально способно лишить рубль импульса к укреплению, - отмечает аналитик в комментарии. - Впрочем, значимых конъюнктурных поводов для ослабления рубля также не видим. Целевым на начало недели по доллару считаем диапазон 91,5-93 руб./$1, технически вероятны попытки подъема к 93 руб./$1".

Вероятно возвращение курса рубля к отметке 92 руб./$1 в понедельник, говорится в комментарии SberCIB Investment Research. Аналитики полагают, что экспортеры после выходных увеличат продажи иностранной валюты, и рубль в понедельник вернется к 92 руб./$1.

"Спрос и предложение на рынке нефти остаются в центре внимания, - констатируют эксперты. - В пятницу баррель Brent подорожал на $1,42 - до $81,43. Инвесторы продолжали оценивать предложение и спрос на рынке нефти. Этим утром нефть торгуется ниже $81 за баррель. В понедельник в центре внимания будет ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти. Мы ожидаем, что котировки нефти останутся под давлением и будут двигаться в диапазоне $81-82 за баррель".

Цены на нефть перешли к росту на торгах в понедельник, трейдеры ждут обновленных прогнозов ОПЕК и МЭА. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК в понедельник составляет $81,55 за баррель, что на 0,15% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,18%, до $77,3 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 4,1%, WTI - на 4,2%. Оба сорта завершили в минусе третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса, отмечает Market Watch.

За последние три недели Brent потеряла 12% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, которых опасался рынок в связи с эскалацией конфликта Израиля с ХАМАС, не произошло.