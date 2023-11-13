Дивдоходность бумаг РусАгро за 2023г может составить 12,4-13,3% - "Газпромбанк Инвестиции"

Дивидендная доходность бумаг (GDR) "РусАгро" по итогам текущего года может составить от 12,4 до 13,3%, в настоящее время депозитарные расписки эмитента оценены справедливо, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"RosAgro, холдинговая компания "Группы РусАгро" представила сильные финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года. Эмитент увеличил выручку по всем сегментам за исключением масложирового (без показателей НМЖК). Ранее "РусАгро" остановила работу маслоэкстракционного завода в Балаково на модернизацию для потенциального увеличения мощностей на 30%. Проценты и дивиденды эмитента от дочерних предприятий с лихвой перекрывают проценты по льготному долгу. Однако члены правительства в 2023 году часто выступали за корректировку льгот аграриям, так как считают, что компании берут льготные кредиты и выплачивают дивиденды акционерам. Регулирование отрасли создает потенциальные риски", - отмечают эксперты в обзоре.

"По итогам 9М23 "РусАгро" заработала 273 рубля на одну депозитарную расписку, что составляет 17,6% акционерной доходности. Скорректированная прибыль на расписку составила 140 рублей или 9% доходности акционеров. Мы ожидаем, что по итогам 2023 года компания заработает около 26-28 млрд рублей, а потенциальная доходность может составить от 12,4 до 13,3%. По итогам вышедшей отчетности мы внесли незначительные изменения в нашу модель и считаем, что по текущей цене расписки эмитента оценены рынком справедливо и не несут большого "апсайда" от текущих значений", - указывают аналитики.

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