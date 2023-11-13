Потенциала роста цены бумаг "Норникеля" и "Газпром нефти" пока нет - "КИТ Финанс Брокер"

Потенциала роста котировок бумаг ГМК "Норильский никель" и акций "Газпром нефти" в настоящее время нет, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Совет директоров "Норникеля" рекомендовал дивиденды за 9М23 в размере 915,33 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 5,24%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 26 декабря 2023 года. Кроме того, рекомендовано провести дробление акций 1 к 100. Сплит сделает бумаги эмитента более привлекательными для частных инвесторов, что приведет к увеличению ликвидности. Несмотря на вышеперечисленное, мы по-прежнему не видим потенциала для роста на фоне продолжающегося падения цен на производимые металлы", - указывают эксперты.

"Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9М23 в размере 82,94 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 10%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 27 декабря 2023 года. Дивиденд оказался выше наших ожиданий. По нашим оценкам, годовой дивиденд по акциям должен был быть около 95 руб. Учитывая то, что выплаты по демпферу увеличились, можно закладывать дивиденд еще около 20 руб. за 4К23. Тем не менее мы не видим дальнейшего потенциала для роста цены акций "Газпром нефти", - пишут аналитики в материале.

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