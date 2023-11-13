Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Xiaomi с прогнозной стоимостью на уровне 9 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания заявила в понедельник о рекордных продажах в "День холостяка", который с момента возникновения эволюционировал в уже многодневный фестиваль шопинга. В период с 23 октября по 11 ноября ей удалось продать товаров более чем на CNY22,4 млрд ($3,11 млрд, +29% г/г). Мы рассматриваем это заявление как позитивный для акций эмитента фактор, однако сохраняем по ним рейтинг "продавать" с целевой ценой HKD9 за штуку", - пишут эксперты.

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