Ключевая ставка ЦБР может быть повышена в декабре еще на 1-2 п.п. - Freedom Finance Global

Ключевая ставка ЦБ РФ может быть повышена на заседании 15 декабря еще на 1-2 п.п., полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Эксперт обращает внимание на данные Росстата, согласно которым годовая инфляция потребительских цен выросла с 6% в сентябре 2023 года до 6,7% в октябре. Помесячная инфляция в октябре выросла на 0,83%, немного замедлившись по сравнению с ростом в сентябре, когда по сравнению с августом инфляция выросла на 0,87%.

"Хотя по некоторым группам товаров весьма заметна тенденция к замедлению инфляции, рост цен на автомобильный бензин, коммунальные услуги и услуги транспорта по-прежнему подталкивают инфляцию вверх, - отмечает Мильчакова. - Мы предполагаем, что на заседании совета директоров ЦБ РФ 15 декабря ключевая ставка может быть снова повышена на 1-2 процентных пункта, однако очень вероятно, что в 2024 году ЦБ РФ может взять длительную паузу в повышении ключевой ставки".

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