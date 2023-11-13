Дивиденды Татнефти за 2П23 могут принести доходность 6,18% - "КИТ Финанс Брокер"

Дивиденды "Татнефти" за II полугодие 2023 года могут принести доходность 6,18% годовых, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Татнефть" опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года по РСБУ, отмечается в обзоре инвесткомпании. Выручка компании снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 899,7 млрд руб. из-за эффекта высокой базы прошлого года. Чистая прибыль увеличилась на 13% до - 208,4 млрд руб. за счёт прочих доходов и поступлений в виде дивидендов от дочерних компаний.

"Дивидендная политика "Татнефти" предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше, - напоминают эксперты. - Таким образом, компания уже заработала за 9 мес. 2023 года на дивиденды около 45 руб. на оба типа акций. Учитывая снижение дисконта на российскую нефть, увеличение демпфера, в IV кв. 2023 года. Компания может заработать ещё около 20 руб. на акцию. Ранее компания выплатила уже 27,54 руб. Получается можно рассчитывать на дивиденды за 2П23около 37,5 руб., дивдоходность - 6,18%".

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