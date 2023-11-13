"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 18240 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "Норильского никеля" с целью 18240 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 4,72%, стоп-приказ: 17060 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обратили внимание на информацию о том, что в компанию возвращается часть клиентов, которые ранее отказались от закупки металлов.

"С технической точки зрения котировки пробили уровень сопротивления и откатились к нему в качестве уровня поддержки, - указывают в Финаме". - Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у ближайшего локального максима. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 17 060 руб. риск на портфель составит 0,21%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3".

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель меди, платины, кобальта и родия.

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