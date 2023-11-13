Ускорение инфляции повышает вероятность повышения ставки ЦБР еще на 200 б.п. - Альфа-банк

Ускорение инфляции в ноябре повышает вероятность повышения ставки ЦБ РФ еще на 200 б.п. на заседании 15 декабря, полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"Росстат представил очень негативные данные по инфляции за первую неделю ноября, - констатирует эксперт. - После того как недельная инфляция находилась в среднем на уровне примерно 0,2% н/н с конца сентября, за первую неделю ноября рост цен ускорился до 0,42% н/н. Ускорение инфляции произошло как в продовольственном, так и в непродовольственном сегментах. Инфляция за октябрь составила 0,83% м/м, и годовая инфляция, таким образом, ускорилась до 6,7% г/г с 6% в сентябре".

Поскольку инфляция на 7 ноября составила 7,0% г/г, Орлова не исключает, что инфляция может превысить прогноз ЦБ РФ 7,0-7,5% г/г к концу декабря 2023 года. "Таким образом, мы считаем, что несмотря на то, что повышение ставки на 100 б.п. сейчас выглядит базовым сценарием на заседании 15 декабря, возрастает вероятность того, что ЦБ РФ может пойти на повышение ставки на 200 б.п. Данные по инфляции скорее всего обратят вспять оптимизм, который появился на рынке в первую неделю ноября и благодаря которому доходности ОФЗ отступили со своих пиков", - отмечает эксперт.

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