"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walmart с целью $178

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walmart Inc. с целью $178 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,2%, стоп-приказ: $160, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует отчет о финансовых результатах за III квартал 2023 года в четверг, 16 ноября. Ожидаем, что они превзойдут прогнозы за счет сохранения высокого потребительского спроса в США, что должно стать драйвером роста котировок бумаги", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании демонстрируют долгосрочный восходящий тренд, торгуясь выше 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью $178. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $160 риск на портфель составит 0,29%", - указывают в "Финаме".

Walmart Inc. - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли. Основные регионы деятельности - США и Мексика, также значительно присутствие в Канаде, Чили, Центральной Америке, странах Африки и Китае.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.