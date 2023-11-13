Рекомендованные дивиденды делают акции НоваБев одними из самых привлекательных в потребсекторе - "Мои Инвестиции"

Рекомендованные Советом директоров "НоваБев Групп" дивиденды за 9М23 делают акции компании одними из самых привлекательных в потребительском секторе, полагает аналитик телеграм-канала "Мои Инвестиции" Николай Ковалев.

"Совет директоров рекомендовал дивиденд в размере 135 руб. на акцию с общим размером 1,7 мдрд руб. С учетом распределения 3,65 млрд руб. за 1П23, компания направляет всю чистую прибыль на дивиденды по итогам 9М23, - отмечает эксперт. - Доходность за квартал составит 2,4%, а дивидендная отсечка - 27 декабря 2023года. Накопленная доходность за 9М23 составляет 8%. Рекомендованные дивиденды соответствуют нашим ожиданиям, а 100% распределение чистой прибыли делает "НоваБев" одной из самых привлекательных бумаг в потребительском секторе. Мы видим возможность поддерживать рост выручки близким к 20% в ближайшее время, а мультипликаторы 2024П (EV/EBITDA 4.5x и P/E 5.7x) для нас привлекательны".

При распределении всей чистой прибыли за 2024П дивидендная доходность, по оценкам аналитика, может составить 18%.

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