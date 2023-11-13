SberCIB сохраняет оценку "держать" для бумаг ФосАгро

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "держать" для бумаг (GDR) "ФосАгро", сообщается в комментарии аналитиков Георгия Иванина и Никиты Ковалева.

"ФосАгро" опубликовало финансовые результаты по МСФО за 3К23, которые, как и ожидалось, выросли относительно 2К23. Этому способствовали увеличение продаж, повышение цен на азотные удобрения и ослабление рубля. Совет директоров компании рекомендовал промежуточные дивиденды за второй и третий кварталы 2023 года на уровне 291 руб./акция (выше наших ожиданий). В то же время есть риск, что, как и в случае с дивидендом за 2К23, решение ВОСА по дивидендам может быть не принято. Мы сохраняем оценку "держать" для бумаг эмитента. Они торгуются с коэффициентами EV/EBITDA 2023о и 2024о, равными соответственно 5,3 и 5,8, что выше среднего (5,1) за 2018-2022 годы", - указывают эксперты инвестбанка.

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