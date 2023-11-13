ЦБР может сохранить ставку в декабре на уровне 15% - Ренессанс Банк

Банк России может сохранить ключевую ставку на заседании в декабре на уровне 15% годовых в случае фиксации до 15 декабря снижения темпов инфляции, полагает начальник отдела инвестиционной аналитики Ренессанс Банка Павел Журавлев.

"Решение по ключевой ставке на следующем заседании, в первую очередь, будет зависеть от дальнейшей динамики инфляции, данные по которой с различной степенью детализации на еженедельной основе публикуются Росстатом и Минэкономразвития. Учитывая неравномерную динамику инфляции за последние месяцы, можно ожидать сохранения ключевой ставки (КС) на текущем уровне 15% в случае фиксации до 15 декабря снижения темпов инфляции, т.к., вероятнее всего, Банк России будет ориентироваться на более долгосрочные тренды, и ее повышения на 0,5 - 1 п.п. в случае роста инфляционных показателей", - пишет эксперт.

Также перед каждым заседанием по КС, ЦБ РФ проводит опрос ведущих аналитиков на предмет ожидаемой динамики основных макроэкономических показателей, указывает Журавлев. Последний проводившийся в октябре опрос показал рост инфляционных ожиданий на фоне прогнозируемого низкого уровня безработицы - в диапазоне 3-3,5% в течение следующих 3-х лет, и одновременного роста как объемов импорта, так и курса доллара по отношению к рублю, что, на взгляд аналитика, также говорит в пользу сохранения текущей монетарной политики.

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