Триггеров для существенной переоценки акций Ростелекома пока нет - "Мои Инвестиции"

Cильных краткосрочных триггеров для существенной переоценки акций "Ростелекома" в настоящее время нет, дивидендная доходность бумаг эмитента по итогам текущего года может составить 8,5-9%, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова.

"Результаты "Ростелекома" за 3К23 продемонстрировали хорошую динамику финансовых показателей, в частности, цифровых сервисов, которые, на наш взгляд, должны стать основными драйверами создания акционерной стоимости в средне- и долгосрочной перспективах. Текущая оценка представляется относительно привлекательной: обыкновенные и привилегированные акции торгуются с мультипликаторами EV/EBITDA за 2024 год на уровне 2,4-2,5х, что предполагает дисконт к "МТС" более 30%, - указывают эксперты в обзоре. - Объявленные дивиденды "Ростелекома" за 2022 год (выплата предполагается в декабре-январе) в размере 5,45 руб. на акцию предполагают доходность 7,1% и 7,5% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно. Мы также ожидаем, что по итогам 2023 года эмитент может объявить дивиденды в размере 6,54 руб. на акцию, что предполагает доходность на уровне 8,5-9%. В то же время на текущий момент мы не видим сильных краткосрочных триггеров, которые могли бы привести к существенной переоценке акций".

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