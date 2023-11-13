Вероятно возвращение курса рубля к отметке 92 руб./$1 в понедельник - SberCIB

Вероятно возвращение курса рубля к отметке 92 руб./$1 в понедельник, говорится в комментарии SberCIB Investment Research.

Аналитики полагают, что экспортеры после выходных увеличат продажи иностранной валюты, и рубль в понедельник вернется к 92 руб./$1.

"Спрос и предложение на рынке нефти остаются в центре внимания, - констатируют эксперты. - В пятницу баррель Brentт подорожал на $1,42 до $81,43. Инвесторы продолжали оценивать предложение и спрос на рынке нефти. Этим утром нефть торгуется ниже $81/барр. В понедельник в центре внимания будет ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти. Мы ожидаем, что котировки нефти останутся под давлением и будут двигаться в диапазоне $81-82/барр".

Доходности ОФЗ с фиксированным купоном изменились в пятницу в пределах 10 б. п. в обе стороны, напоминают аналитики инвестбанка. Вечером в пятницу Росстат опубликовал данные по недельной инфляции: за период с 31 октября по 7 ноября она составила 0,42% против 0,14% неделей ранее. В этих условиях, скорее всего, доходности ОФЗ с фиксированным купоном в понедельник будут расти, полагают в SberCIB.

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