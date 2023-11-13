Котировки нефти, возможно, останутся в диапазоне $80-85/барр. на текущей неделе - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, возможно, останутся в рамках диапазона $80-85 за баррель на текущей неделе, говорится в обзоре управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цены на нефть марки Brent под конец прошлой недели смогли стабилизироваться в районе $82 за баррель после затяжного снижения (перед выходными днями закрывались короткие позиции), тем не менее в понедельник утром котировки снова в минусе, ближайший фьючерс торгуется ниже $81 за баррель. С точки зрения геополитики ситуация пока не претерпевает резких изменений, а фундаментально есть опасения по спросу из-за ослабления развитых экономик и неоднозначных перспектив Китая, - указывает аналитик. - На текущей неделе в фокусе ежемесячные отчеты от МЭА и ОПЕК, которые могут быть интересны в части прогноза на будущий год и оценки ситуации на Ближнем Востоке. Также внимание инвесторов будет приковано к статистике по инфляции в США за октябрь, от динамики которой зависит и решение регулятора по ставке. По прогнозу ожидается замедление темпа роста цен по сравнению с сентябрем, что может быть положительно воспринято инвесторами. В целом мы рассчитываем, что котировкам нефти мраки Brent удастся остаться в течение недели в рамках диапазона $80-85 за баррель".

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