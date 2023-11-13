Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 91-93 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 91-93 руб./$1, по паре евро/рубль -97,5-99,5 руб./EUR1, отмечается в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Обязательный возврат валютной выручки экспортерами на фоне высоких цен на энергоносители продолжает выступать в качестве поддержки российскому рублю, - отмечает эксперт. - Наличие рынков сбыта российской нефти подтверждается новостями о рекордных поставках российской нефти в Бразилию. При этом на мировых рынках в качестве положительных для американского доллара факторов - заявления главы Федрезерва о перспективах дальнейшего повышения ставок на фоне все еще сохраняющихся инфляционных рисков. Риторика ДКП ФРС США в ближайшее время во многом зависит от свежих данных по индексу потребительского доверия, а также по ожидаемому уровню инфляции в США".

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