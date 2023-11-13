Рынок ОФЗ, вероятно, перейдет к боковому движению в ожидании новых триггеров - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций после переоценки инфляционных ожиданий, вероятно, перейдет к боковому движению в ожидании новых триггеров, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Рынок ОФЗ на прошлой неделе испытывал прилив оптимизма за счет снижения инфляционных ожиданий инвесторов благодаря жесткой политики ЦБ - кривая госбумаг опустилась на 23-40 б.п. вниз (доходность 3-летних бумаг достигла 11,54%, 10-летних - 11,8% годовых). На наш взгляд, после переоценки инфляционных ожиданий рынок ОФЗ перейдет к боковому движению в ожидании новых триггеров. При стабилизации курса валютный фактор остается нейтральным для госбумаг, в результате чего заметных движений на рынке может не произойти до декабрьского заседания ЦБ, - пишет эксперт в обзоре. - Мы пока сохраняем осторожный взгляд на длинные и среднесрочные классические бумаги, учитывая продолжительное сохранение жесткой ДКП. При этом пока инфляционное давление на экономику сохраняется - недельная инфляция в России в период с 31 октября по 7 ноября 2023 года ускорилась до 0,42% с 0,14%".

Грицкевич также отмечает, что флоатеры по-прежнему сохраняют оптимальный баланс соотношения риск/доходность.

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