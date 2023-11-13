Индекс Мосбиржи может показать рост на торгах в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подрасти на торгах в понедельник, протестировав в течение дня отметку 3250 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Поводов для излишнего оптимизма не так много, нефть марки Brent торгуется немногим выше $80 за баррель, пара доллар/рубль остается вблизи 92 руб./$1. В то же время поддержать рынок вновь должны акции Сбербанка. Кроме того, дивидендные ожидания будут подогревать интерес к акциям нефтегазовых компаний", - отмечает аналитик в комментарии.

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