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13 ноября 2023 года 09:44

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 13 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в пятницу вслед за котировками акций технологических компаний и завершили неделю уверенным подъемом. "Ястребиные" заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, прозвучавшие на прошлой неделе, привели к снижению фондового рынка США в четверг, но 10 ноября он развернулся к росту.

Данные Мичиганского университета, показавшие рост инфляционных ожиданий в США, не смогли ухудшить настрой трейдеров. Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до минимальных за полгода 60,4 пункта, сообщил в пятницу Мичиганский университет. Инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце повысились до максимальных с ноября 2022 года 4,4%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) увеличилась до 3,2% - максимума с 2011 года.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно в понедельник после изменения агентством Moody''s прогноза рейтингов США на "негативный" со "стабильного". Moody''s обосновало свое решение существенным увеличением стоимости обслуживания госдолга, а также усилением "политической поляризации" в Соединенных Штатах. Долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга страны подтверждены на уровне "Aaa". Инвесторы также ждут в среду встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов всего на 0,05%. Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавляют менее 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 0,1%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка потерял 0,4%.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются в понедельник, трейдеры ждут обновленных прогнозов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) в отношении перспектив спроса. ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку в понедельник, МЭА - во вторник. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск в понедельник составила $80,8 за баррель, что на 0,77% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов выросла на 1,8%, до $81,43 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,8%, до $76,55 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 1,9%, до $77,17 за баррель.

По итогам всей прошедшей недели Brent подешевела на 4,1%, WTI - на 4,2%. Оба сорта завершили в минусе третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса. За последние три недели Brent потеряла 12% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, чего опасался рынок, не произошло.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 10 ноября упала почти в 2,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,211 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,956 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,14% и составил 106,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,16%, поднявшись до 865,25 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-16R" (+1,65%), "Почта России БО-002P-03" (+1,1%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,61%), а в лидерах снижения - облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,48%), "РЖД-001P-02R" (-0,43%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Росэксимбанк увеличил объем размещения 10-летних облигаций серии 002P-04 с офертой через 3 года с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 ноября. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ плюс спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 225 базисных пунктов. Финальный ориентир спреда - 200 базисных пунктов (2% годовых). Дата техразмещения будет определена позднее.

ООО "Мани капитал лизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей в размере 17,65% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 19,15% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,55% от номинала будет погашено в даты выплат с 18-го по 34-ый купоны, еще 5,65% номинала - в дату выплаты 35-го купона. В результате индикативная дюрация составит около 1,85 года. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) выкупила в рамках оферты 600 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 40% займа. Компания разместила 10-летний выпуск облигаций объемом 1,5 млрд рублей в ноябре 2016 года по ставке 13,5% годовых. Ставка текущего, 29-го, купона - 17,7% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила в рамках оферты 6 млн 51,918 тыс. облигаций серии 001Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 93,11% выпуска. Компания разместила 10-летний выпуск на 6,5 млрд рублей в ноябре 2016 года. Ставка текущего купона до оферты в мае 2025 года - 13,5% годовых.

АО "ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 9 млн 238,097 тыс. облигаций серии БО-10 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, ДОМ.РФ выкупил 92,38% выпуска. Выпуск объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 33 года был размещен в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона до следующей оферты через год - 12,4% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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