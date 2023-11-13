Существуют риски снижения цены нефти к $76/барр. в краткосрочной перспективе - "Алор Брокер"

Существуют риски снижения котировок нефти марки Brent к уровню $76 за баррель в краткосрочной перспективе, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Небольшой пятничный рост нефти всего лишь был прикрытием "шортов" перед выходными. За субботу и воскресенье ситуация вокруг Израиля принципиально не ухудшилась, и в понедельник утром нефть возобновила снижение. Рост нефти в пятницу и ее снижение в понедельник наблюдается с момента разрастания палестино-израильского кризиса. Есть высокая вероятность пробоя поддержки на уровне $80 за баррель, после чего актуальным будет движение в сторону $76. Впрочем, среднесрочно мы смотрим на нефть позитивно, считая, что при дальнейшем снижении котировок ситуацию вполне может отрегулировать ОПЕК+", - пишет эксперт в комментарии.

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