Brent торгуется у $80,6 за баррель

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азии не показывают единой динамики в понедельник. Цены на нефть снижаются в понедельник утром.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу вслед за котировками акций технологических компаний и завершили неделю уверенным подъемом.

Dow Jones Industrial Average увеличился по итогам недели на 0,7%, S&P 500 - на 1,3%, Nasdaq Composite - на 2,4%. Все три индикатора находятся на максимумах с середины сентября.

"Сильные отчетности компаний, перепроданность акций и снижение процентных ставок US Treasuries стали ключевыми двигателями роста американского фондового рынка в пятницу", - отмечает аналитик LPL Financial Адам Тернквист.

"Ястребиные" заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, прозвучавшие на прошлой неделе, привели к снижению фондового рынка в четверг, но в пятницу он развернулся к росту.

Данные Мичиганского университета, показавшие рост инфляционных ожиданий в США, не смогли ухудшить настрой трейдеров.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до минимальных за полгода 60,4 пункта, сообщил в пятницу Мичиганский университет. Инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце повысились до максимальных с ноября 2022 года 4,4%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) увеличилась до 3,2% - максимума с 2011 года.

В числе лидеров роста среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average в пятницу оказались акции Intel Corp. (SPB: INTC) (+2,8%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (+2,3%), Boeing Co. (SPB: BA) (+1,7%).

Бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали на 2,5% по итогам торгов, обновив рекорд.

Котировки акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA), Netflix Inc. (SPB: NFLX) и Tesla (SPB: TSLA) Inc. повысились на 3%, 2,8% и 2,2% соответственно.

Капитализация Illumina Inc. (SPB: ILMN) упала на 8,1% к закрытию рынка. Компания, являющаяся ведущим мировым поставщиком продуктов и услуг в области генетического тестирования, понизила прогнозы скорректированной прибыли и выручки на текущий год, отметив, что деловая среда остается "сложной". В третьем квартале скорректированная прибыль Illumina превзошла консенсус-прогноз рынка, а выручка не оправдала ожиданий.

Цена акций Plug Power Inc. рухнула на 40%. Квартальная отчетность компании, занимающейся разработкой систем водородных топливных элементов, оказалась существенно хуже прогнозов рынка. Plug Power объяснила слабые результаты "беспрецедентными проблемами в цепочках поставок".

Бумаги Unity Software (SPB: U) Inc. подорожали на 7%. Чистый убыток поставщика решений для разработки видеоигр и других приложений в третьем квартале сократился вдвое, при этом выручка компании не оправдала прогнозов.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) подешевели на 2,3%. По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на информированные источники, компания изучает возможность продажи ряда телевизионных активов и обсуждала передачу некоторых сетей своему СП с Hearst Corp. - A+E Networks.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу поднялся на 391,16 пункта (1,15%) и составил 34283,1 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 67,89 пункта (1,56%) - до 4415,24 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 276,66 пункта (2,05%) и составил 13798,11 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно в понедельник после изменения агентством Moody''s прогноза рейтингов США на "негативный" со "стабильного".

Moody''s обосновало свое решение существенным увеличением стоимости обслуживания госдолга, а также усилением "политической поляризации" в Штатах. Долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга страны подтверждены на уровне "Aaa".

Инвесторы также ждут в среду встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Associated Press отмечает надежды на укрепление связей между двумя крупнейшими экономиками мира.

Японский индекс Nikkei 225 теряет менее 0,1%.

Банк Японии сообщил в понедельник о замедлении роста цен производителей в стране в октябре до 0,8% в годовом выражении по сравнению с пересмотренными 2,2% месяцем ранее. Октябрьское значение стало минимальным с февраля 2021 года, когда была отмечена дефляция. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию в прошлом месяце на уровне 0,9%. Темпы подъема цен снижаются в Японии уже десятый месяц подряд.

Акции автомобильных Nissan Motor и Honda Motor дешевеют на 3,4% и 2,2% соответственно, производителя мотоциклов Yamaha - на 2,8%. Капитализация производителей электроники Casio Computer и Sony Group уменьшается на 2,9%.

Список лидеров падения возглавляет производитель косметики Shiseido, чьи бумаги обесцениваются на 14,3%.

Между тем рыночная стоимость Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. растет на 9,3%, Isuzu Motors - на 7,5%, Credit Saison - на 6,5%, Sapporo Holdings - на 5,4%, Sumco Corp. - на 2,9%, TDK Corp. и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. - на 2,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавляют менее 0,1%.

На торгах в Гонконге капитализация Lenovo повышается на 4,5%, Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 4,1%, Xinyi Solar Holdings - на 3,3%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,4%, Trip.com Group и China Mengniu Dairy - на 2,3%, PetroChina Co. (SPB: 857) и China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - на 2%, CK Infrastructure Holdings - на 1,9%.

При этом среди компонентов Hang Seng сильнее всего снижаются котировки акций производителя спортивной одежды Li Ning - на 3,5%.

Цена бумаг China Merchants Bank опускается на 3,4%, China Overseas Land & Investment -на 2,5%, Meituan (SPB: 3690) - на 2,4%, Country Garden Services Holdings - на 2,2%, Link Real Estate Investment Trust - на 2,1%, JD Health International - на 1,6%, Wuxi Biologics (Cayman) Inc. - на 1,5%, China Resources Land - на 1,4%.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,1%.

Котировки акций сталелитейной Posco повышаются на 1,9%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,1%, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics Co. - на 0,3%.

При этом цена бумаг авиакомпании Korean Air Lines снижается на 1,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка потерял 0,4%.

Исполняющая обязанности замглавы Резервного банка Австралии (RBA) Мэрион Колер назвала инфляцию в стране слишком высокой и сказала, что следующий этап ее возвращения к целевым 2-3%, скорее всего, будет дольше предыдущего, пишет Trading Economics. На прошлой неделе регулятор повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов - до максимальных за год 4,35% - и указал на вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Капитализация Rio Tinto снизилась на 0,2%, BHP - выросла на 0,3%.

Цены на нефть снижаются в понедельник, трейдеры ждут обновленных прогнозов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) в отношении перспектив спроса.

ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку в понедельник, МЭА - во вторник.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск в понедельник составляет $80,61 за баррель, что на $0,82 (1,01%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов выросла на $1,42 (1,8%), до $81,43 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,79 (1,02%), до $76,38 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,43 (1,9%), до $77,17 за баррель.

По итогам всей прошедшей недели Brent подешевела на 4,1%, WTI - на 4,2%. Оба сорта завершили в минусе третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса, отмечает Market Watch.

За последние три недели Brent потеряла 12% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, чего опасался рынок, не произошло.

"В фокусе внимания на этой неделе - отчеты ОПЕК и МЭА, - говорится в обзоре ANZ Group Holdings. - Любые сигналы недостатка предложения на рынке могут изменить настрой трейдеров, расслабившихся в связи со снижением геополитической неопределенности".