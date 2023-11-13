Возможно ослабление рубля до 93 руб./$1 в начале текущей недели - ПСБ

Целевой диапазон пары доллар/рубль на начало текущей недели составляет 91,5-93 руб./$1, при этом возможны попытки отскока доллара к его верхней границы, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром понедельника американская валюта инерционно дорожала, отыгрывая некоторое ухудшение конъюнктуры мировых рынков, выражающееся как в минующих фьючерсах на индексы США и давлении на нефтяные котировки. Не видим значимых поводов повышения волатильности на валютном рынке в течение дня: полагаем, что продажи валюты со стороны экспортеров скорее будут оставаться умеренными (их активизации можно ожидать на следующей неделе, ближе к налоговым выплатам), что локально способно лишить рубль импульса к укреплению, - указывает аналитик в комментарии. - Впрочем, значимых конъюнктурных поводов для ослабления рубля также не видим. Целевым на начало недели по доллару считаем диапазон 91,5-93 руб./$1, технически вероятны попытки подъема к 93 руб./$1".

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