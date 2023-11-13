Главные события недели - SberCIB

Финансовые результаты на текущей неделе представят "РусАгро", Segezha Group, "Интер РАО" и другие эмитенты, также будет опубликована предварительная оценка ВВП России за третий квартал 2023 года, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

13 ноября:

- Отчет об исполнении федерального бюджета в США за октябрь;

- Ежемесячный отчет ОПЕК;

- Финансовые результаты "РусАгро" за 9М23.

14 ноября:

- Индекс потребительских цен в США за октябрь;

- Платежный баланс РФ за октябрь;

- Индекс экономических настроений ZEW в Германии в ноябре;

- Финансовые результаты Segezha Group и "Интер РАО" за 3К23.

15 ноября:

- Предварительная оценка ВВП России за 3К23;

- Индекс цен производителей в США за октябрь;

- Безработица, промышленное производство, инвестиции, розничные продажи в Китае за октябрь;

- Розничные продажи в США за октябрь;

- Промышленное производство в еврозоне за сентябрь.

16 ноября:

- Промышленное производство в США за октябрь;

- Еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице в США;

- Финансовые результаты "Совкомфлота", "МТС" и Ozon за 9М23 по МСФО.

17 ноября:

- Число выданных разрешений на строительство и строительство новых домов в США в октябре.

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