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13 ноября 2023 года 09:20

Главные события недели - SberCIB

Финансовые результаты на текущей неделе представят "РусАгро", Segezha Group, "Интер РАО" и другие эмитенты, также будет опубликована предварительная оценка ВВП России за третий квартал 2023 года, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

13 ноября:

- Отчет об исполнении федерального бюджета в США за октябрь;

- Ежемесячный отчет ОПЕК;

- Финансовые результаты "РусАгро" за 9М23.

14 ноября:

- Индекс потребительских цен в США за октябрь;

- Платежный баланс РФ за октябрь;

- Индекс экономических настроений ZEW в Германии в ноябре;

- Финансовые результаты Segezha Group и "Интер РАО" за 3К23.

15 ноября:

- Предварительная оценка ВВП России за 3К23;

- Индекс цен производителей в США за октябрь;

- Безработица, промышленное производство, инвестиции, розничные продажи в Китае за октябрь;

- Розничные продажи в США за октябрь;

- Промышленное производство в еврозоне за сентябрь.

16 ноября:

- Промышленное производство в США за октябрь;

- Еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице в США;

- Финансовые результаты "Совкомфлота", "МТС" и Ozon за 9М23 по МСФО.

17 ноября:

- Число выданных разрешений на строительство и строительство новых домов в США в октябре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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