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13 ноября 2023 года 09:11
Дивдоходность акций НоваБев Групп за 2023г может составить 13% - ПСБ
Дивидендная доходность акций "НоваБев Групп" по итогам 2023 года может составить 13%, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец. "Оцениваем результаты компании за 9М23 как умеренно положительные. Также рассчитываем на закрытие дивидендного гэпа до конца текущего года. Считаем, что по итогам 2023 года эмитент получит хорошую прибыль за счет увеличения сезонного спроса в IV квартале и ожидаемого повышения МРЦ на водку. Наша целевая цена бумаги на горизонте года составляет 7000 рублей, - указывает эксперт. - 13 ноября ВОСА определит размер промежуточных дивидендов. Потенциальный размер выплаты за III квартал - 75-105 рублей на акцию. Мы также ожидаем дивиденды на уровне 720-750 рублей по итогам года, совокупная дивидендная доходность может достичь 13%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАБЕВ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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