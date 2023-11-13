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13 ноября 2023 года 08:48

Рубль нейтрален к доллару и юаню на старте торгов с учетом разнонаправленных факторов

Москва. 13 ноября. Доллар США и юань торгуются без ощутимой динамики на Московской бирже утром в понедельник, рубль меняется слабо на фоне противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,37 руб./$1 (+7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 31,15 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,7 коп. - до 12,64 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль меняется слабо к доллару и юаню на старте торгов из-за разнонаправленных факторов. С одной стороны, нацвалюта сохраняет оптимизм после повышения ключевой ставки и решений по продаже валютной выручки. Однако давление со стороны просевшего нефтяного рынка усилили свежие данные по инфляции в России.

По данным Росстата, инфляция в России в октябре 2023 года составила 0,83% после 0,87% в сентябре. За январь-октябрь 2023 года цены в РФ выросли на 5,47%. Продовольственные товары в октябре подорожали на 1,35% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 6,00%). Непродовольственные товары в октябре стали дороже на 0,55% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 5,08%).

Росстат в пятницу одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен (из-за праздника сроки замера были на один день больше недельного). Инфляция в РФ с 31 октября по 7 ноября резко ускорилась до 0,42% после с 0,14% с 24 по 30 октября. Недельный прирост цен почти в 0,4% стал максимальным с первой недели декабря 2022 года (но тогда недельный рост цен составил 0,58% из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 декабря на 9%). За весь ноябрь 2022 года цены выросли на 0,37% - как только за первую неделю ноября 2023 года.

Из данных за 7 дней ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 ноября ускорилась до 7,07% с 6,69% на конец октября, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 6,99%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь ноябрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Значительный вклад в столь существенный недельный рост цен внес скачок стоимости отечественных легковых автомобилей, которые с 31 октября по 7 ноября подорожали на 5,49%, а, учитывая их высокий вес в потребительской корзине (примерно 0,15%), вклад удорожания отечественных авто в недельную инфляцию можно оценить примерно в 0,08 п.п.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 27 октября принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 15% годовых. ЦБ при этом убрал из заявления направленный сигнал, оставив нейтральную формулировку: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год - сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год увеличило до 4,5% с 4,0%.

Цены на нефть продолжили снижение после того, как завершили в минусе третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса. За последние три недели Brent потеряла почти 13% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, которых опасался рынок в связи с эскалацией конфликта Израиля с ХАМАС, не произошло.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в четверг, что спрос на нефть является высоким, и в недавнем падении цен виноваты спекулянты, сообщает Market Watch.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $80,72 за баррель, что на 0,87% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,45 за баррель, что на 0,93% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник наблюдается негативная динамика: китайский CSI 300 упал на 0,52%, японский Nikkei 225 незначительно растет на 0,03%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,04%, южнокорейский Kospi снизился на 0,14%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,26%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 1,56%.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу вслед за котировками акций технологических компаний и завершили неделю уверенным подъемом. Dow Jones Industrial Average увеличился по итогам недели на 0,7%, S&P 500 - на 1,3%, Nasdaq Composite - на 2,4%. Все три индикатора находятся на максимумах с середины сентября.

По оценке аналитиков, ключевыми двигателями роста американского фондового рынка в пятницу стали сильные отчетности компаний, перепроданность акций и снижение процентных ставок US Treasuries.

"Ястребиные" заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, прозвучавшие на прошлой неделе, привели к снижению фондового рынка в четверг, но в пятницу он развернулся к росту. Данные Мичиганского университета, показавшие рост инфляционных ожиданий в США, не смогли ухудшить настрой трейдеров.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до минимальных за полгода 60,4 пункта, сообщил в пятницу Мичиганский университет. Инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце повысились до максимальных с ноября 2022 года 4,4%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) увеличилась до 3,2% - максимума с 2011 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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