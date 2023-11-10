Рынок акций РФ в пятницу консолидировался, выросла "Роснефть" и просел "Русал" на дивидендных новостях

Москва. 10 ноября. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после заявлений главы Федрезерва США, а также на фоне отскока нефти вверх (Brent превысила $81 за баррель). Выросли акции "Роснефти" (+2,7%) и снизились бумаги "Русала" (-0,7%) на дивидендных новостях; во "втором эшелоне" продолжили ралли на высоких оборотах акции "Мечела" (+4,8%), обновившие пик с 2012 года.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3242,06 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1107,44 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,7%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 92,26 рубля (+0,23 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1-1,3%, доллар просел на 0,16 рубля.

Акции "Роснефти" в пятницу выросли до 600,4 рубля, максимума за 3 недели.

Совет директоров "Роснефти" 10 ноября рассматривает вопросы о промежуточных дивидендах, сообщила в пятницу компания. Чистая прибыль НК по МСФО в первом полугодии составила 652 млрд руб. В рамках действующей дивидендной политики на дивидендные выплаты направляется 50% чистой прибыли по МСФО, выплаты могут осуществляться два раза в год. Расчетный дивиденд по итогам полугодия может составить 30,8 руб. на акцию.

Также подорожали в пятницу акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +1,2% "префы"), Сбербанка (+1,1% и +0,8% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в октябре получил 133 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 122,8 млрд руб. годом ранее; за 10 месяцев чистая прибыль достигла 1,262 трлн руб., сообщил банк.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), ОК "Русал" (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Совет директоров "Русала" рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов за 9 месяцев текущего года, сообщила в пятницу компания. По оценкам менеджмента, в условиях неблагоприятной конъюнктуры и растущих рисков на экспортных рынках решение о выплате дивидендов приведет к снижению финансовой устойчивости компании и усложнит реализацию инвестиционных планов в 2024 году.

Ранее рекомендацию о выплате дивидендов принял совет директоров "Норникеля", в котором "Русал" контролирует 26,4% акций. В случае одобрения выплат акционерами ГМК на долю "Русала" придется около $400 млн.

Как отмечает портфельный управляющий "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, неделя на рынке акций РФ в целом завершилась позитивно. Наиболее активный рост наблюдался в начале недели, инвесторы ждали хороших корпоративных новостей, которые стали известны перед выходными. Успешно поддерживали рынок акций объявление дивидендов выше ожиданий по "ФосАгро" (MOEX: PHOR) и "Газпром нефти", а также уверенные результаты Сбербанка за 10 месяцев.

На следующей неделе рост рынка может продолжиться. Инвесторы должны узнать величину рекомендованных дивидендов "Роснефти" и результаты "Башнефти" (MOEX: BANE) за III квартал, которые обещают быть очень сильными. Также ожидается отчетность по МСФО "Мосбиржи", "Русагро" (MOEX: AGRO), МТС и Ozon, напомнил эксперт.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций в пятницу торговался в разнонаправленном ключе при слабой волатильности. Приближение выходных и слабый внешний фон сдерживали активность покупателей. Вместе с тем, цены на нефть удержали импульс восстановления, а рубль во второй половине дня нес небольшие потери к доллару.

Среди лидеров роста оказались тяжеловесные акции Сбера, который опубликовал финансовые результаты за октябрь - компания показала рекордную прибыль по итогам 10 месяцев в размере 1,26 трлн рублей.

Внешний фон вновь ухудшился. Большинство мировых индексов завершали неделю в красной зоне. Накануне глава ФРС Джером Пауэлл в ходе своего выступления подчеркнул, что Федрезерв намерен действовать осторожно, но если дальнейшее ужесточение политики станет целесообразным, то регулятор без колебаний это сделает.

На предстоящей неделе боковик на российском рынке акций может сохраниться. Индекс МосБиржи не оставит попыток пробиться к 1,5-годовым максимумам вблизи 3300 пунктов, но сдерживать их могут как сильное техническое сопротивление перед "круглым" рубежом, так и ценовая неуверенность в нефти в сочетании с крепостью рубля. Прогноз по индексу МосБиржи на 13 ноября - 3200-3300 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, Сбербанк обновляет рекорды по прибыли. За 10 месяцев текущего года рентабельность капитала банка составила 25,3%. Судя по всему, дивидендная база по итогам 2023 года может оказаться больше прошлогодней.

"НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-0,3%) увеличила чистую прибыль за 9 месяцев на 1% (до 5,262 млрд руб.), выручку - на 17% (до 77,671 млрд руб.). "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+0,6%) увеличила консолидированную выручку за 9 месяцев до 20 млрд руб.

На внешних рынках негатива привнесли слова главы ФРС Джерома Пауэлла, который не исключил еще одного повышения ставки. При этом он также напомнил, что период высоких ставок может оказаться продолжительным. Нефть в пятницу корректирует падение предыдущих дней, но неделя завершается в ощутимом "минусе", причем третий раз подряд. Двумя ключевыми событиями недели стали данные по внешней торговле Китая и снижение прогноза спроса в США. Вместо роста на 100 тыс. б/с Минэнерго США ждет падения спроса на нефть на 300 тыс. б/с., отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на неделе индекс МосБиржи подрос, но остался ниже сопротивления 3255 пунктов, недалеко от годового пика 3287 пунктов. Индекс РТС обновил максимум с декабря прошлого года благодаря локальной силе рубля. Приятным сюрпризом для рынка на этой неделе стали рекомендованные дивиденды "Газпром нефти" за 9 месяцев 2023 года в размере 82,94 руб. на акцию с текущей доходностью 9,7% годовых - самой высокой в РФ на данный момент. Акции "Газпром нефти" после дивидендных новостей обновили в пятницу исторический пик, поднявшись до 867 руб., после чего перешли к нисходящей коррекции (к закрытию торгов в пятницу бумаги стоили 855 рублей - прим ИФ). Компания "ФосАгро" рекомендовала промежуточные дивиденды с доходностью чуть более 4%, отмечает аналитик.

Среди лидеров роста в пятницу оказались акции "Мечела", развивавшие ралли последних дней без конкретных фундаментальных новостей. Инвесторы, очевидно, рассчитывают на улучшение перспектив компании в условиях роста цен на экспортный уголь и высокого спроса на ресурс со стороны Индии и Китая, считает Кожухова. Обыкновенные акции "Мечела" в пятницу достигли пика с марта 2012 года, привилегированные - с февраля 2022 года. Бумаги "Мосбиржи" продолжили обновление исторических максимумов перед публикацией в понедельник финансовых результатов за III квартал по МСФО.

Совет директоров "Роснефти" в пятницу примет решение по дивидендам. Годом ранее доходность по промежуточным дивидендам "Роснефти" составила чуть менее 6%. Таким образом, по словам аналитика, вряд ли компании удастся превысить доходность рекомендованных накануне выплат "Газпром нефти" (около 10%), но все же инвесторы ждут объявления дивидендов с оптимизмом, а акции "Роснефти" торгуются вплотную к пику текущего года 607,80 руб.

Зарубежные фондовые площадки в пятницу не показывали единой динамики, ожидая поступления новых экономических сигналов уже на следующей неделе. Американский и европейский фондовые рынки по итогам недели не смогли сломить среднесрочных нисходящих трендов из-за переоценки инвесторами перспектив процентных ставок ФРС и ЕЦБ. Недавний рост в западных акциях, таким образом, все еще можно назвать коррекционным. Индексы МосБиржи и РТС в условиях отсутствия масштабных драйверов движения консолидировались недалеко от локальных пиков, в целом сохраняя неплохие предпосылки для развития повышения в ближайшие дни. Понедельник в РФ будет богат на квартальные отчетности: финансовые результаты по МСФО представят, в частности, "Мосбиржа", "РусАгро" и "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH). Для компании "АЛРОСА" сохраняется интрига в отношении мер по запрету торговли российскими алмазами, а в целом по рынку все еще ждут новостей по промежуточным дивидендам таких компаний как "Роснефть", "Татнефть", ТМК и ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE), отмечает Кожухова.

В США накануне индексы акций снизились на 0,7-0,9% во главе с Nasdaq.

Федрезерв доволен тем, как замедляется инфляция в Штатах, но еще не уверен, что процентные ставки достаточно высоки для ее возврата к целевым 2%, заявил в четверг глава центробанка Джером Пауэлл на мероприятии Международного валютного фонда.

По словам Пауэлла, американский ЦБ будет принимать решения осторожно, но при необходимости без колебаний вновь повысит ставки. При этом ФРС сейчас не ориентируется на рост доходности долгосрочных облигаций, добавил Пауэлл.

В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика фондовых индексов после заявлений главы Федрезерва (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), просела Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX снизились на 0,1-1,1%), но растут Штаты (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,2-0,6% во главе с Nasdaq).

Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до минимальных за полгода 60,4 пункта с 63,8 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал гораздо менее существенное снижение - до 63,7 пункта.

На нефтяном рынке в пятницу сохраняются коррекционные настроения, однако неделя завершается снижением цен.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,06 за баррель (+1,3% и +0,6% накануне), декабрьская цена WTI - $76,78 за баррель (+1,4% и +0,5% в четверг).

За последние три недели Brent потеряла почти 13% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, которых опасался рынок в связи с эскалацией конфликта Израиля с ХАМАС, не произошло.

Неопределенность в отношении спроса на нефть в США и Китае является негативным фактором для рынка. Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США на этой неделе сообщило, что потребление в стране в этом году снизится на 300 тыс. баррелей в сутки, в то время как ранее ожидался рост на 100 тыс. б/с.

Кроме того, на трейдеров оказывают давление опасения относительно того, что крупнейшие ЦБ продолжат подъем процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией. Это может привести к замедлению темпов экономического роста в США и Европейском союзе.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подорожали акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+12,4%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,8%), "Башнефти" (+7,6% и +3,6% "префы"), "Мечела" (+4,8% и +4,6% "префы"), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+3,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,1%).

На сделки с обыкновенными акциями "Мечела" пришлось более 18,401 млрд рублей.

Консолидированная выручка ПАО "Инарктика" (+0,6%), ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, за 9 месяцев 2023 года составила 20 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания со ссылкой на неаудированную управленческую отчетность. За 9 месяцев компания реализовала 20,3 тыс. тонн продукции, что на 6% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Снизились акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-13,5%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-9,2%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-9% и -8,9% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-8,8%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-8,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-8,3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-8,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 45,65 млрд рублей (из них 11,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,15 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 3,14 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").