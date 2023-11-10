Рубль в пятницу подешевел к доллару и подрос к евро на фоне укрепления американской валюты на Forex

Москва. 10 ноября. Доллар США повысился, евро, напротив, подешевел на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль слегка понизился к бивалютной корзине с учетом более заметного ослабления в паре с долларом.

Курс доллара США составил 92,29 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 25,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,55 руб./EUR1, подешевев на 11 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,08 копейки, до 95,11 руб. Курс китайского юаня укрепился на 1,1 копейки, до 12,61 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги пятницы смешанной динамикой к основным валютам вслед за движением котировок пары "евро-доллар" на глобальном рынке. Доллар США укрепляется к большинству мировых валют на Forex, в том числе, к евро с учетом заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, что регулятор без колебаний поднимет ставки, если это станет необходимым.

Федрезерв доволен тем, как замедляется инфляция в стране, но еще не уверен, что процентные ставки достаточно высоки для ее возврата к целевым 2%, сказал Пауэлл на мероприятии Международного валютного фонда в четверг. "Мы знаем, что дальнейший прогресс на пути к нашей цели в 2% не гарантирован, - отметил глава ФРС. - Инфляция уже несколько раз показывала, что может менять направление движения".

Из-за существенного роста ВВП в третьем квартале Федрезерв видит риск того, что более сильный, чем ожидалось, экономический рост может подорвать прогресс в борьбе с инфляцией. Пауэлл сказал, что он и его коллеги ожидают замедления экономического роста в ближайшие кварталы, но в этом еще предстоит удостовериться, сообщает MarketWatch.

По словам Пауэлла, американский ЦБ будет принимать решения осторожно, но при необходимости "без колебаний" вновь повысит ставки. При этом ФРС сейчас не ориентируется на рост доходности долгосрочных облигаций, добавил он.

Увеличение продажи валюты экспортеров для исполнения возросших налоговых обязательств при отсутствии покупок валюты Банком России по бюджетному правилу стало основным фактором укрепления рубля, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ.

Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в октябре увеличился до $12,5 млрд c $9,2 млрд в сентябре и $7,2 млрд в августе. При этом основной объем продаж пришелся на вторую половину месяца - среднедневной объем продаж за этот период вырос до $717 млн против $388 млн в первой половине месяца. Это связано как с календарным эффектом (объем продаж во второй половине месяца всегда больше, чем в первой, из-за налогового периода), так и с вступлением в действие требований указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Объем валютной выручки увеличился под влиянием возросших нефтяных котировок (рост цены на нефть марки Brent в сентябре составил около 10%), а ее чистые продажи во второй половине месяца - в связи с необходимостью уплаты экспортерами значительного объема налоговых платежей, отмечает ЦБ.

Укреплению рубля также способствовало повышение Банком России ключевой ставки до 15%, отмечает регулятор. "Более высокие ставки приводят как к сдерживанию спроса на рублевые кредиты (в том числе для уплаты налогов, что стимулирует экспортеров активизировать продажу валюты), так и к повышению привлекательности рублевых сбережений", - подчеркивает ЦБ.

В этих условиях продолжался процесс девалютизации балансов банковского сектора. По предварительной оценке, валютные активы банков снизились за октябрь на $3,2 млрд, валютные обязательства - на $3 млрд.

"До конца года, скорее всего, курсы рубля к юаню, евро и доллару останутся на уровнях, близких к текущим. Укреплению рубля в последние недели способствовали высокая ключевая ставка Банка России, рост объемов продаж валюты экспортерами и банками. Данные факторы среднесрочно продолжат удерживать национальную валюту от ослабления", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела торговых операций ООО ПТЦ (группа Санкт-Петербургской валютной биржи) Дмитрий Марков.

"Динамика сырьевого рынка, которая в последние недели в основном негативна для рубля, по-прежнему не оказывает ощутимого влияния на его курс. Сейчас ему поддержку оказывает приток иностранной валюты за счет экспортной выручки, которая увеличилась благодаря высоким ценам на нефть, которые удерживались несколько предыдущих месяцев. То есть воздействие динамики нефти на рубль происходит с временным лагом", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта по итогу недели осталась вблизи уровня 92 по отношению к доллару. На российском валютном рынке сохраняется стратегическое преимущество в пользу рубля. Быстрое и значительное повышение ключевой процентной ставки с 7,5% до 15% приводит к снижению общего спроса, в том числе, на импортные товары. Также повышается привлекательность вложений в российские активы. Инвесторы частично уходят из валютных активов и перекладываются в доходные рублевые активы. Дополнительный импульс роста национальной валюте в текущем месяце также может дать налоговый период, но ближе к концу ноября. В этом месяце пик выплат придется на 27-е число. Слабая динамика на нефтяном рынке будет оказывать сдерживающий эффект, но пока нет предпосылок для того, чтобы она могла развернуть тренд в сторону ослабления рубля на российском валютном рынке", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают в минусе третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $81,11 за баррель, что на 1,39% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,33%, до $76,74 за баррель.

Снижение стоимости как Brent, так и WTI, на этой неделе составляет порядка 4,5%.

За последние три недели Brent потеряла почти 13% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, которых опасался рынок в связи с эскалацией конфликта Израиля с ХАМАС, не произошло.

Тем временем, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в четверг, что спрос на нефть является высоким и в недавнем падении цен виноваты спекулянты, сообщает Market Watch.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 12,69 копейки, до 92,0535 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,21 копейки, до 98,3155 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 6,59 копейки по отношению к четвергу и составил 91,9711 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 13,57 копейки и составил 92,0918 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $950,359 млн, из которых $271,118 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $679,241 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 16,43 копейки, до 98,2017 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 8,81 копейки, до 98,356 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR399,642 млн, из которых EUR123,426 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR276,216 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 ноября поднялась на 16 базисных пунктов - до 14,41% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу относительно четверга на 4 базисных пункта - до 13,55% годовых, на 3 месяца - повысилась на 7 базисных пунктов, до 12,59% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 10,22% годовых.