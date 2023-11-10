Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за миром, "быков" сдерживала упавшая нефть

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе скорректировался вверх после отката на новых антироссийских санкциях США, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры на ожиданиях завершения цикла монетарного ужесточения в США. Сдерживала "быков" упавшая на неделе нефть (Brent локально проваливалась ниже $80 за баррель) из-за ослабления напряженности на Ближнем Востоке и опасений в отношении стабильности спроса на сырье. Индекс Мосбиржи на неделе колебался в коридоре 3230-3260 пунктов.

В период с 6 по 10 ноября индекс Мосбиржи вырос на 1% и составил 3242,06 пункта, индекс РТС прибавил 1,3% и достиг 1107,44 пункта на фоне снижения доллара до 92,26 руб./$1 (-0,16 рубля) и подешевевшей январской нефти Brent до $81,06 за баррель (-4,8%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $86 за баррель) на ожиданиях скорого завершения монетарного ужесточения в США. Индекс РТС превысил 1100 пунктов на фоне укрепления рубля, индекс МосБиржи преодолел 3235 пунктов во главе с бумагами "НЛМК" (+2,2%) и нефтяников. Аутсайдерами дня выступили акции "СПБ биржи" (-4,2%) после ее включения в санкционный список США.

"СПБ Биржа" приостановила торги иностранными ценными бумагами для проведения комплаенс-процедур и взяла неделю для консультаций с контрагентами.

В США возросли ожидания, что цикл монетарного ужесточения ФРС близок к завершению, чему способствовали осторожные заявления главы регулятора Джерома Пауэлла, а также более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда Штатов и еще ряд статданных, указавших на замедление американской экономики в начале IV квартала.

Нефть выросла после сообщений Саудовской Аравии в воскресенье о сохранении объема добровольного сокращения добычи нефти на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года. При этом в декабре власти пересмотрят параметры ограничений в ту или иную сторону. Россия также заявила, что продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. б/с.

Во вторник рынок акций РФ умеренно подрос по большинству blue chips, "бычий" настрой сдерживался снижением нефти (Brent упала к $82,7 за баррель) на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Индекс Мосбиржи превысил 3246 пунктов во главе с расписками TCS Group Group (+2,9%), продолжилось снижение акций "СПБ биржи" (-9,6%), обновивших минимум с октября 2022 года на корпоративных новостях.

"СПБ биржа" в ответ на санкции США приняла решение поменять СЕО и стратегию, теперь площадка сосредоточится на инструментах с рублевыми расчетами. Гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов ушел со своего поста, его сменил первый заместитель Евгений Сердюков. Горюнов также вышел из состава совета директоров биржи. Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций, в рамках новой стратегии биржа сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке.

Выросли расписки Ros Agro (+7,3%) на фоне заявлений вице-премьера РФ Андрея Белоусова о значимости агропрома для обеспечения экономического суверенитета РФ. Наблюдательный совет Сбербанка (+0,5%) утвердил новую стратегию на ближайшие три года и основные положения дивидендной политики, детали будут представлены 6 декабря. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил в рамках итоговой пресс-конференции об ожиданиях рекордной прибыли как в 2023 году, так и в 2024 году.

Давление на внешние фондовые площадки оказали статданные о более существенном, чем ожидалось, сокращении объема китайского экспорта в октябре, а также решение Резервного банка Австралии (RBA) возобновить подъем ставки. Нефть подешевела из-за опасений ослабления мировой экономики и, соответственно, спроса на сырье.

В среду рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips, попытки роста вслед за фондовой Европой сдерживались упавшей нефтью (январская Brent откатилась к $80 за баррель) из-за ослабления напряженности на Ближнем Востоке и роста запасов сырья в США. Индекс Мосбиржи остался вблизи 3245 пунктов на фоне укрепления рубля, при этом лучше рынка выглядели бумаги Сбербанка (+1,3%), обновившие максимум с февраля 2022 года, аутсайдерами выступили акции "Газпром нефти" (-2,3%) и ряда металлургов.

Бумаги "АЛРОСА" (+1,1%) подросли на новостях, что страны G7 не смогли согласовать санкции против российских алмазов. Продолжили снижение акции "СПБ Биржи" (-3,5%).

Давление на нефтяной рынок оказали прогнозы Минэнерго США, предполагающие, в частности, сокращение спроса на бензин в стране в следующем году до минимального за 20 лет уровня. Американский институт нефти (API) сообщил о максимальном с начала года росте запасов нефти неделей ранее (+11,9 млн баррелей). Минэнерго США отложило на неделю публикацию официальной статистики по запасам из-за проведения плановой модернизации информационных систем.

В четверг рынок акций РФ умеренно просел из-за упавшей накануне нефти (Brent вечером в среду откатилась ниже $80 за баррель), а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс Мосбиржи просел ниже 3240 пунктов при разнополярной динамике "фишек", от более глубокого отката рынок сдержала отскочившая вверх нефть (Brent к вечеру четверга превысила $81,3 за баррель). Обновили максимумы акции "Газпром нефти" (+4,3%) на новостях о дивидендах, также подросли бумаги "Ростелекома" (+1,2%) на квартальном отчете.

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 82,94 рубля на акцию, при том, что рынок прогнозировал их на уровне 56,8 рубля (дивидендная доходность составит порядка 10% годовых, реестр закроется 27 декабря). "Ростелеком" по итогам III квартала 2023 года нарастил выручку на 14% (до 173,9 млрд рублей), чистую прибыль - на 58% (до 13,6 млрд рублей).

Совет директоров "Объединенной вагонной компании" (-5,6%, до 72,7 рубля) утвердил цену размещения дополнительных обыкновенных акций в размере 9,3 рубля за бумагу. Размещение допвыпуска акций пройдет в период 9-22 ноября, компания планирует разместить по открытой подписке 12,5 млрд акций.

Акции "Софтлайна" (+4%) поддержал отчет за III квартал: оборот компании вырос на 52,3% в годовом выражении (до 22,1 млрд рублей), скорректированная EBITDA составила 610 млн рублей против отрицательного показателя в III квартале 2022 года.

Совет директоров "ФосАгро" (+0,7%, до 6865 рублей) по итогам рассмотрения отчетности за 9 месяцев рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в 291 руб. на акцию (закрытие реестра 25 декабря), что превысило ожидания. Учитывая рекомендованные, но не выплаченные дивиденды за II квартал в размере 126 руб. на акцию, выплаты за III квартал составят 165 руб. на акцию. За I квартал этого года "ФосАгро" выплатила 264 рубля на акцию.

В пятницу рынок акций РФ консолидировался на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на заявлениях главы Федрезерва США и отскока нефти вверх (Brent превысила $81 за баррель) после недельного падения. Индекс МосБиржи закрепился выше 3240 пунктов за счет роста бумаг "Роснефти" (+2,7%) и Сбербанка (+1,1%).

"Роснефть" сообщила о том, что рассмотрит 10 ноября вопрос о промежуточных дивидендах. Сбербанк в октябре получил 133 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 122,8 млрд руб. годом ранее; за 10 месяцев чистая прибыль банка достигла 1,262 трлн руб.

Совет директоров "Русала" (-0,7%) рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов за 9 месяцев текущего года в целях финансовой устойчивости компании и реализации инвестиционных планов в 2024 году при неблагоприятной внешней конъюнктуре.

Глава Федрезева Джером Пауэлл заявил, что регулятор доволен тем, как замедляется инфляция в Штатах, но еще не уверен, что процентные ставки достаточно высоки для ее возврата к целевым 2%. По словам Пауэлла, американский ЦБ будет принимать решения осторожно, но при необходимости без колебаний вновь повысит ставки, при этом ФРС сейчас не ориентируется на рост доходности долгосрочных облигаций.

В период с 6 по 10 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели бумаги "Мечела" (+15% и +20% "префы"), банка "Санкт-Петербург" (+6%), "Распадской" (+6%); хуже рынка оказались акции "ТГК-14" (-13%), ПАО "Хендерсон" (-12%), "Соллерса" (-10%).

Динамику рынка акций РФ во второй декаде ноября по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости, движение нефти Brent и макростатистика. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 3200-3300 пунктов, для индекса РТС - 1080-1130 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".