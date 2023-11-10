Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне смешанных настроений в секторе UST

Москва. 10 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне смешанных настроений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), где "короткие" бумаги немного подешевели, в то время как среднесрочные и "длинные" выпуски UST подорожали. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов за пять дней оказались незначительными.

Первый день прошедшей недели (6 ноября) в России официально был нерабочим днем в связи с празднованием Дня народного единства.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 7 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали во вторник умеренно позитивную динамику, отыгрывая новую порцию опубликованных в США статданных и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью Bloomberg заявил, что руководство ФРС не обсуждало условия начала снижения процентных ставок. "Мы с коллегами не обсуждаем, когда начать готовиться к снижению ставок", - отметил он. Однако, по его словам, представители ЦБ обсуждали, что при уверенном замедлении инфляции денежно-кредитная политика регулятора будет все больше тормозить экономический рост, если не снизить ставки.

Вместе с тем охлаждение рынка труда в октябре стало положительной новостью, поскольку он стал более сбалансированным, заявил глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби в интервью CNBC. "Пока охлаждение - это то, что нужно, то, чего ожидаешь", - сказал он. Тем не менее главная задача Федрезерва - снизить инфляцию, пояснил Гулсби.

В свою очередь дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 4,8% относительно предыдущего месяца - до $61,5 млрд, сообщило во вторник министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе отрицательное сальдо торгового баланса составляло $58,7 млрд, а не $58,3 млрд, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя в сентябре до $59,9 млрд, то есть на 2,7% относительно предварительно заявленного августовского уровня.

Котировки отечественных евробондов в середине недели вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств.

Председатель ФРС Джером Пауэлл открыл в среду конференцию, приуроченную к 100-летней годовщине создания подразделения исследований и статистики ФРС, которое готовит экономические и финансовые данные, а также аналитику для совета управляющих американского ЦБ. В своем выступлении Пауэлл не касался вопросов денежно-кредитной политики и экономики. Он отметил, что Федрезерву следует быть готовым выйти за рамки сложного математического моделирования, которое он традиционно использует в экономическом прогнозировании, и использовать более гибкие подходы.

Член совета управляющих ФРС Лиза Кук, участвовавшая в конференции в Дублине, заявила, что усиление геополитической напряженности в мире может негативно сказаться на мировых рынках, в том числе способствовать ускорению инфляции. Ситуация вокруг Украины продолжает влиять на многие экономики стран мира, поскольку создает устойчивые проблемы в поставках продуктов питания, энергоносителей и других видов сырья, сказала Кук. "Конфликт на Ближнем Востоке может создать дополнительные риски для энергетического и финансового рынков", - отметила она.

Российские еврооблигации в четверг не продемонстрировали ярко выраженной динамики, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств на фоне публикации в США новой порции статданных и прогнозов относительно дальнейшей динамики процентной ставки ФРС.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 3 тыс. и составило 217 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 220 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста до 218 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Между тем Goldman Sachs повысил на 50 базисных пунктов прогноз нижней точки цикла снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) и теперь ожидает так называемую конечную ставку (terminal rate) в диапазоне 3,5-3,75%, а не 3-3,25%, как прогнозировалось ранее. Банк по-прежнему полагает, что ФРС будет снижать ставку по одному разу в квартал, начиная с четвертого квартала 2024 года. По его оценкам, цикл снижения завершится во втором квартале 2026 года.

В последний день недели ситуация на мировых долговых рынках стабилизировалась и котировки US Treasuries смогли скорректироваться вверх, отыграв падение предыдущего дня. При этом сектор отечественных евробондов продолжил находиться в безыдейном состоянии.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 62,94% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 9,98 годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене за неделю на 0,36% - до 68,19% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 8,95% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 6,3%, подешевев до 31,17% от номинала (его доходность выросла на 102 базисных пункта и составила 17,31% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю на 0,12% - до 55,02% от номинала (их доходность увеличилась на 22 базисных пункта и составила 31,8% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене за пять дней всего на 0,08% - до 53,71% от номинала (доходность подросла на 12 базисных пунктов и составила 23,93% годовых), евробонды РФ с погашением в 2029 году также подорожали на 0,08% - до 50% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов, составив 19,34% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,26%, составив 65,7% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.