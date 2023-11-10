Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Galaxy Entertainment на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций Galaxy Entertainment на уровне "покупать" с целевой ценой HKD67 за штуку, сообщается в обзоре банка.

"Компания Galaxy Entertainment представила сегодня финансовые результаты за 3К23: выручка, составив HKD9,65 млрд, выросла почти на 400%, но оказалась на 3,5% ниже среднерыночного прогноза в HKD10 млрд. По EBITDA (HKD2,8 млрд) компания на 12% превзошла результат предыдущего квартала (HKD2,5 млрд). Игорная индустрия Макао продолжает восстанавливаться в этом году: в 3К23 эту азиатскую столицу азарта ежедневно посещали в среднем по 90 025 человек, на 22% больше, чем во втором квартале, Показатель уже достиг 84% от уровня аналогичного периода 2019 г. Благодаря восстановлению рынка и туристического потока Galaxy Entertainment удалось увеличить выручку почти на 400%", - пишет аналитик Александр Гайда.

Хотя финансовые результаты компании оказались несколько хуже ожиданий аналитиков, эксперт видит перспективы ускорения роста выручки на фоне притока туристов в Макао.

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