SberCIB сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ростелекома

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома", позитивно оценивая финрезультаты компании за 3К23 и 9М23, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Ростелеком" опубликовал хорошие финансовые результаты за 3К23 по МСФО, - пишут аналитики Максим Кондратьев и Дмитрий Трошин. - Общая выручка компании увеличилась на 14,4%. Рентабельность компании по OIBDA выросла на 5%, а сама OIBDA достигла 74,2 млрд руб. Чистая прибыль повысилась на 58% на фоне низкой базы прошлого года. Несмотря на логистические сложности, компания увеличила инвестиции в рост предложения отечественного оборудования".

Компания не планирует сокращать инвестиционную программу, несмотря на увеличение стоимости долга на рынке, отмечается далее в комментарии. Текущее соотношение чистого долга и OIBDA составляет 1,8, что является комфортным уровнем для компании.

Эксперты SberCIB напоминают, что 20 ноября состоится общее годовое собрание акционеров, на котором, вероятно, будут одобрены дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 5,4465 руб. на акцию. Исходя из текущих котировок, дивидендная доходность может составить около 7% на обыкновенную акцию и 7,4% на привилегированную, полагают Кондратьев и Трошин.

"Компания успешно реализует стратегию развития, о чем свидетельствуют сильные результаты за 3К23 и 9М23. Мы сохраняем нашу оценку "держать" акции "Ростелекома", - резюмируют аналитики инвестбанка.

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