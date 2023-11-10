"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "продавать" для бумаг VK

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для расписок VK, сообщается на портале БКС Экспресс.

"9 ноября компания раскрыла динамику выручки за III квартал 2023 года, которая показала ожидаемо сильный рост, - пишут аналитики. - Выручка увеличилась на 37% г/г, до 33 млрд руб., - рост чуть выше, чем во II квартале 2023 года. Хорошее увеличение выручки, как и ожидалось, произошло в основном благодаря сильному рекламному сегменту. Основной катализатор роста сегмента - выручка от рекламы, которая прибавила 41% г/г. Этому, на наш взгляд, способствовало снижение конкуренции на рекламном рынке в прошлом году, консолидация Дзена и Новостей с конца III квартала 2022 года и, вероятно, инвестиции VK в свои сервисы. Другие направления также показали хорошую динамику выручки: в сегменте образования она выросла на 57% г/г, в VK Tech (технологии для бизнеса) - на 63%. Тем не менее вопрос давления инвестиций на рентабельность - один из ключевых для акций VK, а рентабельность компания не раскрыла".

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