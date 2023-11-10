Рубль днем слегка дешевеет к доллару и растет к евро на фоне укрепления американской валюты на Forex

Москва. 10 ноября. Доллар США чуть повышается, евро, напротив, дешевеет более заметными темпами на Московской бирже днем в пятницу. Рубль немного укрепляется к бивалютной корзине с учетом более заметного повышения в паре с евро.

Курс доллара США составил 92,05 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,25 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,35 руб./EUR1, подешевев на 31,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,6 копейки, до 94,88 руб. Курс китайского юаня остался без изменений, 12,6 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику в основных парах в ходе дневных торгов пятницы вслед за движением котировок пары "евро-доллар" на глобальном рынке. Доллар США укрепляется к большинству мировых валют на Forex, в том числе, к евро с учетом заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, что регулятор без колебаний поднимет ставки, если это станет необходимым.

Федрезерв доволен тем, как замедляется инфляция в стране, но еще не уверен, что процентные ставки достаточно высоки для ее возврата к целевым 2%, сказал Пауэлл на мероприятии Международного валютного фонда в четверг. "Мы знаем, что дальнейший прогресс на пути к нашей цели в 2% не гарантирован, - отметил глава ФРС. - Инфляция уже несколько раз показывала, что может менять направление движения".

Из-за существенного роста ВВП в третьем квартале Федрезерв видит риск того, что более сильный, чем ожидалось, экономический рост может подорвать прогресс в борьбе с инфляцией. Пауэлл сказал, что он и его коллеги ожидают замедления экономического роста в ближайшие кварталы, но в этом еще предстоит удостовериться, сообщает MarketWatch.

По словам Пауэлла, американский ЦБ будет принимать решения осторожно, но при необходимости "без колебаний" вновь повысит ставки. При этом ФРС сейчас не ориентируется на рост доходности долгосрочных облигаций, добавил он.

Увеличение продажи валюты экспортеров для исполнения возросших налоговых обязательств при отсутствии покупок валюты Банком России по бюджетному правилу стало основным фактором укрепления рубля, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ.

Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в октябре увеличился до $12,5 млрд c $9,2 млрд в сентябре и $7,2 млрд в августе. При этом основной объем продаж пришелся на вторую половину месяца - среднедневной объем продаж за этот период вырос до $717 млн против $388 млн в первой половине месяца. Это связано как с календарным эффектом (объем продаж во второй половине месяца всегда больше, чем в первой, из-за налогового периода), так и с вступлением в действие требований указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Объем валютной выручки увеличился под влиянием возросших нефтяных котировок (рост цены на нефть марки Brent в сентябре составил около 10%), а ее чистые продажи во второй половине месяца - в связи с необходимостью уплаты экспортерами значительного объема налоговых платежей, отмечает ЦБ.

Укреплению рубля также способствовало повышение Банком России ключевой ставки до 15%, отмечает регулятор. "Более высокие ставки приводят как к сдерживанию спроса на рублевые кредиты (в том числе для уплаты налогов, что стимулирует экспортеров активизировать продажу валюты), так и к повышению привлекательности рублевых сбережений", - подчеркивает ЦБ.

В этих условиях продолжался процесс девалютизации балансов банковского сектора. По предварительной оценке, валютные активы банков снизились за октябрь на $3,2 млрд, валютные обязательства - на $3 млрд.

Курс валютной пары "доллар-рубль" может завершить торговую сессию пятницы около уровня 92 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы рассчитываем, что ужесточение валютного контроля в отсутствие новых вводных продолжат обеспечивать стабильность позиций рубля в ноябре, несмотря на ожидаемое сокращение нефтегазовых доходов. Утром в пятницу курс доллара пытается инерционно слабо дорожать. Не видим значимых конъюнктурных поводов для активизации торговой активности, по-прежнему склонны ждать, что американская валюта в течение дня продолжит попытки перейти в наш целевой диапазон 90-92 руб./$1, но скорее останется по итогам недели в районе его верхней границы", - пишет аналитик в комментарии.

Курс пары "доллар-рубль", вероятно, останется около уровня 92 руб./$1 по итогам торговой сессии в пятницу, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Спрос на иностранную валюту может увеличиться, как это бывает перед выходными, поэтому укрепление национальной валюты, скорее всего, приостановится", - указывают эксперты в комментарии.

Нефтяные котировки остаются под давлением из-за обеспокоенности инвесторов темпами роста мировой экономики, цена нефти марки Brent может остаться в диапазоне $80-81 за баррель на торгах в пятницу, считают в SberCIB.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают в минусе третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $80,94 за баррель, что на 1,16% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,18%, до $76,63 за баррель.

Снижение стоимости как Brent, так и WTI, на этой неделе составляет порядка 5%.

За последние три недели Brent потеряла почти 13% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, которых опасался рынок в связи с эскалацией конфликта Израиля с ХАМАС, не произошло.

Тем временем, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в четверг, что спрос на нефть является высоким и в недавнем падении цен виноваты спекулянты, сообщает Market Watch.