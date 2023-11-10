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10 ноября 2023 года 15:41
Дивидендная доходность Газпром нефти может составить 13-14% по итогам года - "Финам"
Дивидендная доходность Газпром нефти может составить 13-14% по итогам 2023 года, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. СД "Газпром нефти" рекомендовал выплатить 82,94 руб. в качестве дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года, отмечает эксперт. Датой дивидендной отсечки может стать 27 декабря. Доходность выплаты может составить 10%. По мнению Кауфмана, примечательным данную новость делает то, что компания увеличила норму выплат с 50% скорректированной чистой прибыли до, по оценкам "Финама", 70-75%. Точный пэйаут будет известен после публикации отчётности по МСФО за 9 месяцев. "При этом отметим, что в текущем году акции "Газпром нефти" показывали аномально сильную динамику, существенно опередив рынок и сектор, а с конца сентября опережающий рост был особенно заметен, - указывает эксперт. - Вероятно, из-за наличия значительных трудностей у "Газпрома" рынок заранее заложил рост нормы выплат у "Газпром нефти". С учётом увеличенной нормы выплат дивидендная доходность "Газпром нефти" по итогам года может составить 13-14%, что является нейтральным значением для сектора и не предусматривает дополнительного апсайда. Также отметим, что рост пэйаута повышает вероятность увеличения налоговой нагрузки на нефтяной сектор". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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