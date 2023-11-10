Дивидендная доходность Газпром нефти может составить 13-14% по итогам года - "Финам"

Дивидендная доходность Газпром нефти может составить 13-14% по итогам 2023 года, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

СД "Газпром нефти" рекомендовал выплатить 82,94 руб. в качестве дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года, отмечает эксперт. Датой дивидендной отсечки может стать 27 декабря. Доходность выплаты может составить 10%.

По мнению Кауфмана, примечательным данную новость делает то, что компания увеличила норму выплат с 50% скорректированной чистой прибыли до, по оценкам "Финама", 70-75%. Точный пэйаут будет известен после публикации отчётности по МСФО за 9 месяцев.

"При этом отметим, что в текущем году акции "Газпром нефти" показывали аномально сильную динамику, существенно опередив рынок и сектор, а с конца сентября опережающий рост был особенно заметен, - указывает эксперт. - Вероятно, из-за наличия значительных трудностей у "Газпрома" рынок заранее заложил рост нормы выплат у "Газпром нефти". С учётом увеличенной нормы выплат дивидендная доходность "Газпром нефти" по итогам года может составить 13-14%, что является нейтральным значением для сектора и не предусматривает дополнительного апсайда. Также отметим, что рост пэйаута повышает вероятность увеличения налоговой нагрузки на нефтяной сектор".

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