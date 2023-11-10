Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций "Инарктики" на уровне 1200 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика банка Лауры Кузнецовой.

"Инарктика" объявила операционные результаты за 9 месяцев: выручка выросла на 10% г/г, до 20 млрд руб.; EBITDA: -9% г/г, до 9 млрд руб. Маржинальность по EBITDA - 45% (55% за 9 мес. 2022 года). Снижение связано с эффектом высокой базы. В 2022 году себестоимость производства рыбной продукции была ниже, а цены реализации - выше. Мы положительно оцениваем операционные результаты компании. По итогам года "Инарктика" также может показать сильные финансовые результаты благодаря расширению производства и увеличению объёмов продаж", - пишет эксперт.

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