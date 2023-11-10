Рынок акций РФ утром консолидируется у 3240п по индексу МосБиржи, подросли бумаги "Сургутнефтегаза"

Москва. 10 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне подросшей нефти и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после заявлений главы Федрезерва США; индекс МосБиржи топчется вокруг 3240 пунктов, подросли акции Сбербанка на сильном отчете за октябрь, также вырос "Сургутнефтегаз".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3238,08 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1108,01 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,1%.

Доллар стоит 92,07 рубля (+0,04 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,2%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +1,1% "префы"), Сбербанка (+0,9% и +0,7% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в октябре получил 133 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 122,8 млрд руб. годом ранее; за 10 месяцев чистая прибыль достигла 1,262 трлн руб., сообщил банк.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на ближайшую перспективу по индексу МосБиржи общая картина рынка акций пока не меняется: чтобы пробить верхнюю границу широкой боковой формации у 3300 пунктов и продолжить двигаться дальше вверх, нужен убедительный катализатор, которого пока не наблюдается. Однако отдельные акции могут выстреливать вверх благодаря позитивным корпоративным новостям. На американском рынке фондовые фьючерсы отскакивать не торопятся, поэтому на основной сессии снижение, скорее всего, продолжится, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, глава ФРС Джером Пауэлл предостерег рынки от слишком оптимистичных ожиданий, что вызвало негативную реакцию рынков.

Глава ФРС ясно дал понять, что не считает текущую денежно-кредитную политику достаточно жесткой для борьбы с инфляцией, и, следовательно, инвесторам не следует списывать со счетов возможность новых повышений процентных ставок. Доходность 10-летних гособлигаций США на этом фоне прервала нисходящую коррекцию и поднялась выше 4,6% годовых.

Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает уровень 3255 пунктов, поддержкой - 3225 пунктов, в рамках которых рынок продолжает краткосрочное боковое движение, констатирует Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу останется в диапазоне 3200-3250 пунктов. Ключевым событием дня выступает публикация отчета Сбербанка по РСБУ за октябрь. Каких-либо сюрпризов не ожидалось, однако, как это было ранее в этом году, по факту выхода отчета акции банка могут оказаться в "минусе" по итогам дня, считает аналитик.

В США накануне индексы акций снизились на 0,7-0,9% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали корпоративные отчеты, статданные и высказывания представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Федрезерв доволен тем, как замедляется инфляция в Штатах, но еще не уверен, что процентные ставки достаточно высоки для ее возврата к целевым 2%, заявил в четверг глава центробанка Джером Пауэлл на мероприятии Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы знаем, что дальнейший прогресс на пути к нашей цели в 2% не гарантирован, - сказал он. - Инфляция уже несколько раз показывала, что может менять направление движения".

По словам Пауэлла, американский ЦБ будет принимать решения осторожно, но при необходимости без колебаний вновь повысит ставки. При этом ФРС сейчас не ориентируется на рост доходности долгосрочных облигаций, добавил Пауэлл.

В свою очередь президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби в интервью The Wall Street Journal отметил, что ФРС необходимо внимательно следить за влиянием роста доходности долгосрочных облигаций на экономику и не допустить, чтобы оно привело к ее охлаждению в следующем году сильнее ожиданий.

Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин, однако, заявил, что не считает динамику доходности долгосрочных US Treasuries полезным индикатором при выборе политики процентных ставок. В ходе вебкаста, посвященного перспективам экономики и денежно-кредитной политики (ДКП), он также сказал, что пока неясно, требуется ли дальнейшее ужесточение ДКП.

Между тем Goldman Sachs повысил на 50 базисных пунктов прогноз нижней точки цикла снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) и теперь ожидает так называемую конечную ставку (terminal rate) в диапазоне 3,5-3,75%, а не 3-3,25%, как прогнозировалось ранее.

Банк по-прежнему полагает, что ФРС будет снижать ставку по одному разу в квартал начиная с четвертого квартала 2024 года. По его оценкам, цикл снижения завершится во втором квартале 2026 года.

В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика фондовых индексов после заявлений главы Федрезерва (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,3%), подросли американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке утром в пятницу сохраняются коррекционные настроения, однако неделя завершается снижением цен.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в пятницу составила $80,28 за баррель (+0,3% и +0,6% накануне), декабрьская цена WTI - $75,91 за баррель (+0,2% и +0,5% в четверг).

Неопределенность в отношении спроса на нефть в США и Китае является негативным фактором для рынка. Так, Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США на этой неделе сообщило, что потребление в стране в этом году снизится на 300 тыс. баррелей в сутки, в то время как ранее ожидался рост на 100 тыс. б/с.

Кроме того, на трейдеров оказывают давление опасения относительно того, что крупнейшие ЦБ продолжат подъем процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией. Это может привести к замедлению темпов экономического роста в США и Европейском союзе.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-7,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-6,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-5,5%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-5,3%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-4,6%).

Подорожали акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+8,8%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+8,1%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+4,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,8%).

Консолидированная выручка ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+0,6%), ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, за 9 месяцев 2023 года составила 20 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания со ссылкой на неаудированную управленческую отчетность. За 9 месяцев компания реализовала 20,3 тыс. тонн продукции, что на 6% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 11,43 млрд рублей (из них 5,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 762,58 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 564,12 млн рублей на акции "Роснефти").