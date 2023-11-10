"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целью 296 руб

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 296 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Сбербанк представил финрезультаты за октябрь и десять месяцев 2023 года. Показатели радуют инвесторов - прибыль с начала года превысила 1,25 трлн руб. Как мы отмечали ранее, в конце года на результаты банка может оказывать влияние повышение ставки ЦБ РФ. Не исключено снижение привлекательности кредитов, что может негативно сказаться на объемах кредитных портфелей, это может привести и к росту просроченной задолженности, - пишут эксперты. - Что касается потенциальных дивидендов по итогам текущего года, то при выплате не менее 50% чистой прибыли банка, их размер может составить как минимум 33 рубля на акцию (около 12% доходности при текущих котировках). Катализатором роста котировок в краткосрочном горизонте также может стать публикация 6 декабря долгосрочной стратегии. Наша идея на покупку акций Сбербанка с целевой ценой 296 рублей за штуку сохраняется. При сохранении текущих темпов роста прибыль по итогам 2023 года превысит результаты 2021 года".

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