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10 ноября 2023 года 12:45
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целью 296 руб
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 296 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Сбербанк представил финрезультаты за октябрь и десять месяцев 2023 года. Показатели радуют инвесторов - прибыль с начала года превысила 1,25 трлн руб. Как мы отмечали ранее, в конце года на результаты банка может оказывать влияние повышение ставки ЦБ РФ. Не исключено снижение привлекательности кредитов, что может негативно сказаться на объемах кредитных портфелей, это может привести и к росту просроченной задолженности, - пишут эксперты. - Что касается потенциальных дивидендов по итогам текущего года, то при выплате не менее 50% чистой прибыли банка, их размер может составить как минимум 33 рубля на акцию (около 12% доходности при текущих котировках). Катализатором роста котировок в краткосрочном горизонте также может стать публикация 6 декабря долгосрочной стратегии. Наша идея на покупку акций Сбербанка с целевой ценой 296 рублей за штуку сохраняется. При сохранении текущих темпов роста прибыль по итогам 2023 года превысит результаты 2021 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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