"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Freeport-McMoRan с целью $37,39

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Freeport-McMoRan Inc. с целью $37,39 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $32,68, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В III квартале 2023 года компания нарастила объемы добычи меди на 1,7% в квартальном и на 2,7% в годовом сравнении. Добыча золота увеличилась на 10,1% и 18,8% соответственно. Реализация меди увеличилась на 7,8% в квартальном и на 4,6% в годовом соотношении. Однако реализация золота сократилась на 19,4% и 16,9% соответственно по причине того, что Индонезия запрещала экспорт сырья. Разрешение на вывоз руды было продлено до мая 2024 года, ее реализация найдет отражение в IV квартале 2023 года", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции находятся на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $32,68 риск на портфель составит 0,17%", - указывают в "Финаме".

Freeport-McMoRan Inc. - один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий четвертое место по объемам добычи. Компания также добывает золото и молибден.

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