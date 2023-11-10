GDR ФосАгро - интересная ставка на восстановление цен на рынке удобрений - "Тинькофф Инвестиции"

Бумаги (GDR) "ФосАгро" могут представлять интерес для инвесторов в качестве ставки на восстановление цен на рынке удобрений, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Маргарита Яковлева.

"Российский химический холдинг, производитель удобрений, опубликовал результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года. Снижение выручки и EBITDA в третьем квартале по большей части обусловлены эффектом высокой базы прошлого года на фоне высоких цен на удобрения. Дополнительное давление на прибыль оказали убытки из-за ослабления рубля - существенная доля обязательств компании номинирована в долларах. К тому же с 1 октября "ФосАгро" действует в условиях 10% экспортных пошлин от таможенной стоимости, что также снижает доходы компании, - указывает эксперт в обзоре. - По итогу квартала долговая нагрузка осталась на умеренном уровне, чистый долг/EBITDA составляет 1,3х. Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции компании, но бумаги могут быть интересны как ставка на восстановление цен на рынке удобрений (в первом полугодии 2023 года цены достигли минимумов).

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