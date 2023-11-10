Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для "префов" Ростелекома и "держать" для "обычки"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для обыкновенный акций "Ростелекома" и "покупать" для его привилегированных бумаг на фоне хороших финансовых результатов эмитента за 3К23 по МСФО, что подтверждает устойчивое фундаментальное положение бизнеса компании в сложившихся условиях, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

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