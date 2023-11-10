Рубль может завершить торги пятницы около уровня 92 руб./$1 - ПСБ

Курс валютной пары доллар/рубль может завершить торговую сессию пятницы около уровня 92 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы рассчитываем, что ужесточение валютного контроля в отсутствие новых вводных продолжит обеспечивать стабильность позиций рубля в ноябре, несмотря на ожидаемое сокращение нефтегазовых доходов. Утром в пятницу курс доллара пытается инерционно слабо дорожать. Не видим значимых конъюнктурных поводов для активизации торговой активности, по-прежнему склонны ждать, что американская валюта в течение дня продолжит попытки перейти в наш целевой диапазон 90-92 руб./$1, но скорее останется по итогам недели в районе его верхней границы", - пишет аналитик в комментарии.

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